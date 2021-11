Sẵn sàng cho tổ chức sự kiện kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và Lễ hội hoa tam giác mạch

BHG - Theo kế hoạch của tỉnh, ngày 27.11 tới đây, tỉnh ta sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang; tổng kết Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở và Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VII. Các chương trình trên sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 3 cấp tỉnh, huyện và xã, riêng lễ mít-tinh kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang sẽ được thực hiện thông qua livestream phát trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Youtube và các kênh của Đài PT-TH tỉnh nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19.

Quảng trường 26.3, Tp. Hà Giang - nơi cách đây 60 năm, Bác Hồ có buổi nói chuyện với cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang

Sau khi tái lập tỉnh năm 1991, trong suốt 30 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã vượt qua khó khăn, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển nơi địa đầu Tổ quốc. Tỉnh đang nỗ lực phấn đấu không ngừng để đưa Hà Giang đến năm 2030 là tỉnh có kinh tế, xã hội phát triển khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Cùng với đó, tỉnh đã linh hoạt, tận dụng những lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, ban hành các nghị quyết và chọn ngành du lịch là điểm nhấn để phát triển KT-XH. Vì vậy, trong thời gian qua, tỉnh đã và đang đầu tư hoàn thiện cho hệ thống hạ tầng cơ sở. Nhiều khu, điểm du lịch, nghề truyền thống, làng văn hóa du lịch cộng đồng được gây dựng, bảo tồn các giá trị tuyền thống, bản sắc dân tộc…

Tại chuỗi các sự kiện sắp tới, theo kế hoạch của tỉnh, sẽ lồng ghép cùng hoạt động của Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VII, tỉnh tổ chức các hoạt động nổi bật, như: Hội thảo khoa học 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Hà Giang; tổng kết Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khăn khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên; tổ chức trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa du lịch, sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang và không gian thưởng trà Shan tuyết; hoạt động thể thao; tổ chức Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ và các hoạt động quy mô cấp huyện, thành phố khác...

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VII, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa khác. (Trong ảnh: Khách du lịch tham quan, chụp ảnh hoa tam giác mạch tại xã Sủng Là, huyện Đồng Văn năm 2020)

Thực hiện kế hoạch của tỉnh, Sở Công thương được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng tại Quảng trường 26.3. Những ngày này, Sở đang nỗ lực hoàn tất các công tác chuẩn bị. Với quan điểm các hoạt động sẽ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn; nội dung thể hiện sự trang nghiêm của một sự kiện chính trị lớn của tỉnh và đúng thuần phong, mỹ tục. Đồng thời đảm bảo công tác an ninh, an toàn phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Sản phẩm trưng bày phải đảm bảo có tem nhãn, bao bì, mẫu mã đẹp, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo về số lượng để phục vụ đại biểu và khách tham quan.

Ngoài ra, chương trình sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa du lịch, sản phẩm đặc trưng của tỉnh, thời gian dự kiến từ 26 - 28.11 với quy mô 12 gian lắp đặt trang trí mô phỏng theo mô hình nhà trình tường của đồng bào người Mông; không gian thưởng trà Shan tuyết và các hoạt động quảng bá văn hoá, du lịch của thành phố Hà Giang. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công thương, cho biết: Đến thời điểm hiện nay, đơn vị đã kết nối với các huyện, thành phố, các cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng đặc trưng của tỉnh để chuẩn bị cho các gian hàng trưng bày, giới thiệu. Ngoài kế hoạch của Sở Công thương, Trung tâm cũng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết các phần việc được giao. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, tuyên truyền các sản phẩm đặc trưng của tỉnh lên các loại hình báo chí, mạng xã hội Facebook và Zalo...

Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết cũng được ban tổ chức chuỗi sự kiện quan tâm, chỉ đạo các huyện, thành phố, các đơn vị treo băng-zôn, khẩu hiệu đúng với nội dung Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang và Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VII tỉnh Hà Giang…

Đến nay, các công việc, phần việc của các đơn vị, sở, ban ngành, các huyện, thành phố được giao cơ bản được thực hiện tốt theo tiến độ. Căn cứ theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch Covid-19, Ban tổ chức của tỉnh sẽ chủ động, linh hoạt trong cách thức chuẩn bị, thực hiện để có thể tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang; tổng kết Chương trình xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở và Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VII tỉnh Hà Giang cũng như các hoạt động phụ trợ khác.

Bài, ảnh: Hồng Cừ