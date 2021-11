Hà Giang bắt đầu đón khách du lịch trở lại

BHG - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa thông báo việc đón khách du lịch quay trở lại tỉnh trong tình hình mới bắt đầu từ ngày 23.11.2021 theo Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 22.11.2021 của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh cho đến khi có quyết định thay thế.

Khách du lịch có thể trở lại Hà Giang bắt đầu từ ngày 23.11.2021

Theo đó, hoạt động đón khách du lịch quay trở lại sẽ áp dụng ở tất cả các khu, điểm du lịch, làng du lịch trên địa bàn tỉnh, trừ 2 địa bàn là xã Đông Minh và xã Sủng Thài huyện Yên Minh. Cùng với đó, đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh Covid -19, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp: Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; hoặc đến từ địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa). Không áp dụng xét nghiệm đối với khách là người dân cư trú trong địa bàn.

Sở VHTT&DL đề nghị các huyện, thành phố tại quản lý chặt chẽ các hoạt động du lịch trên địa bàn; nâng cao chất lượng dịch vụ nhưng không tăng giá, niêm yết giá công khai; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh du lịch, bảo vệ tài nguyên du lịch; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”. Đồng thời, thắt chặt các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu, điểm du lịch, làng văn hóa du lịch, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covdi -19, chỉ được phép tổ chức đón khách du lịch khi đảm bảo các điều kiện theo quy định. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Giang là đầu mối cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo; đảm bảo chính xác, kịp thời hỗ trợ cung cấp thông tin dịch vụ, điểm đến cho doanh nghiệp và du khách.

Đối với khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ du lịch và người đến liên hệ, làm việc với cơ sở kinh doanh du lịch phải tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định hoặc quét mã QR; thực hiện đầy đủ các quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng,chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và nội quy của cơ sở kinh doanh du lịch…

Tin, ảnh: ĐT