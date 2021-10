Xã Hùng An, huyện Bắc Quang được công nhận đô thị loại V

BHG - Ngày 13.10, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Quyết định số 2110/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hùng An (huyện Bắc Quang) là đô thị loại V.

Xã Hùng An nằm cách trung tâm huyện Bắc Quang 7 km về phía Nam, có tuyến Quốc lộ 2 chạy qua khu trung tâm xã nối 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, có chợ số 9 giao lưu trao đổi hàng hóa với xã Sơn Thủy, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) và các xã trong vùng thuộc huyện Bắc Quang, tạo thành khu trung tâm giao lưu hàng hóa. Xã Hùng An có tiềm năng phát triển về nông - lâm nghiệp và dịch vụ thương mại. Toàn xã có tổng diện tích đất tự nhiên 3642,55 ha với 2.310 hộ dân, 8858 nhân khẩu thường trú, có 15 thôn trực thuộc. Cơ sở hạ tầng tại xã Hùng An bước đầu được đầu tư xây dựng, bộ mặt trung tâm đang được hình thành, tạo nên sức hút lớn đối với các thành phần kinh tế. Đây là một động lực phát triển về thương mại dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, đặc biệt xã còn có tiềm năng phát triển du lịch.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh và cả nước, kinh tế - xã hội huyện Bắc Quang nói chung và xã Hùng An nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng. Việc xã Hùng An được công nhận đô thị loại V xuất phát từ những tiến bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu mới cho chính quyền địa phương trong quản lý trật tự đô thị. Đây đồng thời sẽ là cơ sở để đưa ra các định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, định hướng cho việc tập trung xây dựng xã Hùng An trở thành một đô thị văn minh, hiện đại.

Minh Châu