BHG - Ngày 16.10, tại chùa Thiên Ân, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và công tác phật sự trọng tâm trong thời gian tới. Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự - Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự có lãnh đạo 1 số sở, ban, ngành của tỉnh…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Căn cứ theo kế hoạch của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc điều chỉnh hình thức tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 trong giai đoạn mới. Đây là cuộc sinh hoạt với tăng ni, phật tử trong tỉnh ôn lại chặng đường 40 năm vẻ vang của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với tinh thần “Hộ quốc, an dân”, kiên định với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của tăng ni, phật tử của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát triển; khẳng định sự đóng góp quý báu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vể Tổ quốc, sự nghiệp đối ngoại nhân dân của Phật giáo trong hội nhập Quốc tế của đất nước. Qua đó, khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự kết tinh trí tuệ, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất về quy mô, nội dung, địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm. Hội nghị đã thống nhất tổ chức lễ kỷ niệm tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 7.11.2021 (ngày 3.10.2021 Âm lịch).

Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp không tổ chức rộng rãi, nên Ban tổ chức sẽ chú trọng vào công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại lễ.

Tin, ảnh: ĐỨC NINH