Nhân thêm những giá trị nhân văn trong giáo dục giữa mùa dịch Covid-19

BHG - Năm học 2021 – 2022 bắt đầu trong khó khăn khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 đã làm cho nhiều tỉnh thành trong cả nước không thể tiến hành khai giảng năm học mới theo đúng lịch dự kiến, buộc phải học online. Hà Giang là một trong số ít tỉnh “vùng xanh”, khai giảng năm học mới đúng kế hoạch nhờ việc đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Hà Nội và một số địa phương khác, nhiều bậc phụ huynh đã tin tưởng gửi con em mình lên Hà Giang để các em được theo kịp năm học mới, duy trì liên tục việc học tập.

Cô giáo Trường Tiểu học Trần Phú, Tp. Hà Giang đang giúp đỡ em Nguyễn Ngọc Nam Phong, một học sinh từ Hà Nội đang theo học lớp 1 tại trường.

Thực hiện công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH, ngày 17.9.2021 của Bộ GD&ĐT về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid- 19. Sở GD&ĐT Hà Giang đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp nhận tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh của các địa phương khác có nguyện vọng đến học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, theo số Phòng GD&ĐT thành phố Hà Giang cho biết, cho tới thời điểm hiện tại, số học sinh ở các địa phương khác đang học gửi tại các trường trên địa bàn thành phố là 69 học sinh. Trong đó, mầm non là 30 em, tiểu học có 29 em, THCS có 10 em. Cùng với đó, tổng số học sinh của thành phố Hà Giang đang học gửi tại các tỉnh, thành khác do mắc kẹt chưa về được là 25 học sinh. Việc chia sẻ, giúp đỡ các em học sinh gặp khó khăn được theo học tại những địa phương khác là một việc làm hết sức nhân văn, sẻ chia trong bối cảnh đại dịch.

Học sinh được học tập, vui chơi nhờ thành quả phòng, chống dịch Covid-19, giúp Hà Giang trở thành “vùng xanh” an toàn.

Trao đổi với phóng viên Báo Hà Giang điện tử, đồng chí Hoàng Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Phú, cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch, thể theo nguyện vọng của các bậc phụ huynh, hiện nhà trường tiếp nhận, sắp xếp 7 học sinh theo học ở các lớp của trường. Về phía nhà trường luôn tạo điều kiện cho các em học sinh mới về môi trường học tập, giống như các em học sinh của nhà trường. Hơn thế, cảm thông hoàn cảnh của các em phải xa gia đình, bố mẹ…, giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh “học gửi” luôn quan tâm, động viên đến các em. Vì các em ở nơi khác tới học còn chưa quen với cách thức tổ chức dạy học ở trường, tâm lý có sự thay đổi vì đây là môi trường mới làm quen với các bạn. Giáo viên chủ nhiệm cũng thường xuyên liên lạc với gia đình phối kết hợp, ngoài quá trình học kiến thức trên lớp, các cô còn tiếp tục phụ đạo thêm cho các em để đáp ứng được nhu cầu học tập một cách tốt nhất. Các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nhà trường tạo điều kiện cho các em được gần gũi, thân thiện với tất cả các bạn trong nhà trường. Qua đó, để giúp các em cảm thấy đây cũng giống như môi trường mà các em từng học tập trước đây, để các em yên tâm học tập; tạo điều kiện cho gia đình yên tâm công tác khi các em theo học tại trường”.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Phương Dung, hiện đang làm việc tại Hà Nội, là phụ huynh của em Lê Minh Quân đang theo học lớp 4A5 Trường tiểu học Trần Phú. Chị Dung cho biết: “Gia đình rất vui và không nghĩ là con nhà tôi lại được theo học ở một nơi “vùng xanh” như thế này. Tôi rất yên tâm, tin tưởng vào nhà trường và công tác phòng chống dịch ở Hà Giang, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ rất nhân văn này”. Còn với em Lê Minh Quân, cho biết: “Trường mới nơi em được theo học rất khang trang, bạn bè rất vui vẻ, em đã quen rất nhiều bạn ở trong trường. Nếu tới đây hết dịch em vẫn muốn học ở Hà Giang.

Qua thực tế năm học 2021 – 2022, gặp rất nhiều khó khăn ngay từ đầu năm học do dịch Covid-19 bùng phát trong cả nước. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch ngay từ ban đầu, đã tạo điều khiện thuận lợi cho nghành giáo dục Hà Giang được triển khai theo đúng kế hoạch của Bộ GDĐT đưa ra. Từ đó tạo sự yên tâm, tin tưởng cho các bậc phụ huynh tỉnh Hà Giang nói chung và các phụ huynh ngoài tỉnh đang gửi con theo học tại các trường ở Hà Giang nói riêng.

Bài, ảnh: Na Vin