BHG - Ngày 7.9, Công an tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp hội viên” và tuyên dương phụ nữ Công an Hà Giang tiêu biểu năm 2020. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp hội viên” được Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát động triển khai với quy mô sâu rộng đến các cấp hội cơ sở, đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đây vừa là nội dung thi đua, vừa là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tạo sân chơi bổ ích để hội viên phụ nữ Công an thể hiện sự duyên dáng, tự tin, bản lĩnh trong các lĩnh vực công tác chuyên môn và trách nhiệm với cộng đồng, xây dựng hình ảnh đẹp của người phụ nữ CAND trong tình hình mới.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao giải cho các giả đoạt giải cuộc thi ảnh.

Để ghi nhận những đóng góp tích cực của cán bộ hội viên phụ nữ, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Công an Hà Giang xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 cho 10 đồng chí. Đây là những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua của Công an tỉnh, là hạt nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác hội, góp phần cùng lực lượng Công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANTT, xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Giang “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh cũng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội phụ nữ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao Giấy chứng nhận cho 10 hội viên xuất sắc, tiêu biểu.

Tại buổi lễ, các đại biểu và hội viên phụ nữ Công an tỉnh đã quyên góp cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 để ủng hộ các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân (Công an tỉnh)