Nhịp sống Thu Tà

BHG - Nằm cách thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) khoảng gần 30 km về phía Đông, xã Thu Tà được thiên nhiên ban tặng cho phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành, những thửa ruộng bậc thang dọc theo sườn núi, đặc biệt là người dân đoàn kết, chất phác tạo nên vẻ đẹp bình yên dưới đỉnh núi Chiêu Lầu Thi.

Thu hoạch lúa vụ Xuân.

Đến xã Thu Tà, thời điểm này như một bức họa đồng quê tuyệt đẹp với màu sắc chủ đạo tạo bởi màu xanh tươi của những rừng cây, dọc theo sườn núi và dưới chân núi là những thửa ruộng bậc thang vàng óng của lúa đang chín rộ, xen lẫn là hình ảnh bà con đang tích cực gieo cấy những thửa ruộng bậc thang đã thu hoạch xong. Dẫn chúng tôi đi tham quan 1 vòng xung quanh trung tâm xã, Chủ tịch UBND xã, Hoàng Văn Hiếu cho biết: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân đang tích cực thu hoạch lúa vụ Xuân. Ở những khu vực ruộng trên cao như thôn Nàng Cút, Ngài Thầu, Nàng Vạc… bà con đã gieo cấy xong. Còn ở thôn vùng thấp, vụ này sau khi thu hoạch lúa xong, bà con tận dụng nguồn nước sẵn có và sẽ triển khai làm đất gieo cấy vụ tiếp theo luôn. Để đảm bảo các điều kiện gieo cấy, nhân dân đã chủ động nạo vét kênh mương đảm bảo nước tưới tiêu cho cây trồng vụ Mùa, đồng thời chỉ đạo tập trung chăm sóc diện tích vụ Xuân đã gieo trồng và thu hoạch đúng khung thời vụ. Duy trì tốt các tổ hợp tác sản xuất nông, lâm nghiệp tại các thôn bản.

Người dân gieo cấy vụ Mùa.

Trước đây, người dân vẫn quen sử dụng các giống cây trồng cũ, năng suất không cao và giá trị kinh tế thấp. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, kết cấu hạ tầng được đầu tư, người dân được hướng dẫn, đào tạo kỹ thuật chăm sóc, đưa cơ giới hóa, tiến bộ khoa học vào phục vụ sản xuất. Năm nay, do khí hậu và thời tiết thuận lợi cộng thêm bà con gieo cấy đúng thời vụ, sâu bệnh ít nên sản lượng lúa tăng cao so với các năm trước. Những ruộng lúa trĩu bông, mang no ấm cho đồng bào xã Thu Tà. Dưới ánh nắng phủ vàng trên những mảnh ruộng, ông Lù Văn Chương và các thành viên trong gia đình đang tích cực thu hoạch lúa. Gạt đi những giọt mồ hôi chảy vội trên khuôn mặt rám nắng, ông Chương chia sẻ: So với năm trước, năm nay sản lượng lúa tăng lên, mùa này chắc gia đình thu về khoảng 50 – 60 bao thóc, tương đương hơn 1 tấn thóc; cung cấp đủ sinh hoạt của gia đình và phục vụ chăn nuôi… Để phục vụ cho việc thu hoạch nhanh hơn, gia đình đã đầu tư máy tuốt lúa, vừa phục vụ gia đình vừa hỗ trợ hàng xóm, người dân trong thôn. Những ngày này, tranh thủ trời nắng, gia đình đã huy động các thành viên đi gặt lúa và sau đó làm đất để gieo cấy vụ tiếp theo.

Vụ lúa Xuân năm nay, toàn xã Thu Tà gieo trồng được 116 ha, chủ yếu ở các thôn vùng thấp như: Ngài Trò, Cốc Pú, Lủng Cháng, Pạc Phai, các giống lúa được người dân sử dụng là San ưu, Nhị ưu và một số giống lúa mới khác, năng suất trung bình ước đạt 55,6 tạ/ha. Bên cạnh đảm bảo sản xuất cây trồng, phát huy các chương trình, nguồn lực hỗ trợ của T.Ư và địa phương, xã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện chương trình tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyển đổi diện tích thiếu nước sản xuất, kém hiệu quả sang trồng cỏ phát triển chăn nuôi. Chú trọng phát triển chăn nuôi hàng hóa với các đàn vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương như trâu, bò vỗ béo, dê… từ đó, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Đến nay, xã có 1.268 con trâu, bò.

Xã Thu Tà là xã đặc biệt khó khăn của huyện Xín Mần. Hiện tại, toàn xã có 596 hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm hơn 50%, thu nhập bình quân đạt 17 triệu đồng/người/năm. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, tuy nhiên đến nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đang nỗ lực, triển khai linh hoạt các chính sách, nhất là phát huy sức mạnh đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Bài, ảnh: Văn Long