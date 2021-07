BHG - Đảm bảo Quy chế thi, chất lượng chuyên môn và an toàn phòng, chống dịch Covid – 19 là “nhiệm vụ kép” quan trọng mà cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn tỉnh cùng vào cuộc quyết liệt để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (kỳ thi), giúp các sĩ tử vững tâm lý “vượt vũ môn”.

Thí sinh huyện Đồng Văn đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi. Ảnh: Thái Khang

Sáng 7.7, thời tiết trên địa bàn tỉnh thuận lợi, thí sinh có mặt tại điểm thi trong tỉnh từ sớm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như: Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang. Em Chúng Phương Mai, học sinh Trường THCS&THPT Tùng Bá (Vị Xuyên), dự thi tại điểm thi Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh, chia sẻ: “Khi đến điểm thi, em được mọi người động viên, tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ăn, nghỉ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, qua đó giúp em yên tâm hơn, tâm lý thoải mái hơn để thực hiện tốt các bài thi”. Cô giáo Ngô Thị Lan Hương, Trưởng điểm thi Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh, chia sẻ: “Điểm thi Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh có 247 thí sinh dự thi, gồm học sinh của Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh và Trường THCS&THPT Tùng Bá. Tại điểm thi đã phân công thầy, cô giáo phụ trách học sinh, đảm bảo chu đáo, đầy đủ chỗ ăn, nghỉ; các phương án phòng, chống dịch Covid – 19 được triển khai đồng bộ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra. Ngày thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế”.

Không khí náo nức, phấn khởi tham dự kỳ thi cũng hiện rõ trên từng khuôn mặt thí sinh tại các huyện vùng Cao nguyên đá. Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Văn, Hà Đình Phong cho biết: "Huyện có 1 điểm thi với 185 thí sinh đăng ký dự thi. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi được huyện chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, hỗ trợ tối đa cho các thí sinh, đặc biệt là các thí sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy chế; công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trong kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, các em thí sinh phấn khởi, tự tin hoàn thành bài thi”.

Thí sinh tại huyện Xín Mần trong ngày thi đầu tiên. Ảnh: Văn Long

Phía ngoài các điểm thi, nhiều phụ huynh đến đưa đón, động viên các sỹ tử chăm chú hướng về phía điểm thi. Chị Nguyễn Thị Hoa, phụ huynh em Vũ Hiền Mai (thành phố Hà Giang) chia sẻ: “Đây là kỳ thi rất quan trọng, giúp con có bước ngoặt mới trong cuộc đời. Để các con có tâm lý thoải mái, tự tin, gia đình tôi luôn động viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo cho con có đủ sức khỏe để học tập, ôn thi; nhắc nhở con thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch ở nhà cũng như tại điểm thi; mong các con vượt qua kỳ thi, vượt qua đại dịch với kết quả tốt nhất”.

Ghi nhận tại huyện Vị Xuyên, ngày thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc. Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Đặng Thị Phượng, cho biết: “Tất cả các phương án đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch đều được triển khai đồng bộ. Thí sinh đều có tâm lý thoải mái, tự tin bước vào kỳ thi”. Trong buổi sáng ngày 7.7, tại điểm thi Trường THPT huyện Vị Xuyên, thí sinh Vương Kim Nguyệt, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện không thể tự đến điểm thi vì vừa sinh con tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Thí sinh Nguyệt đã được ê-kíp của bệnh viện hỗ trợ đưa, đón đến điểm thi bằng xe y tế chuyên dụng và đã hoàn thành bài thi.

Học sinh tại Quản Bạ làm thủ tục trước khi vào thi. Ảnh: Hoàng Tâm

Tại huyện Bắc Quang, địa phương có nhiều điểm thi nhất tỉnh với 6 điểm, tổng số 1.231 thí sinh thi tại 74 phòng thi, trong đó có 56 phòng thi chính thức. Là địa phương có nhiều điểm thi với số lượng đông thí sinh đăng ký dự thi, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được huyện Bắc Quang chuẩn bị chu đáo. Ban chỉ đạo thi cấp huyện trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức kỳ thi. Để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19, tất cả các điểm thi đều được phun khử khuẩn từ 1-2 đợt trước ngày thí sinh làm thủ tục dự thi; mỗi điểm thi bố trí từ 6-8 máy đo thân nhiệt; cấp phát đủ vật tư sát khuẩn, khẩu trang y tế cho công tác phòng dịch. Mỗi điểm thi bố trí 3 cán bộ y tế trực sơ, cấp cứu, xử lý các tình huống đột xuất, khẩn cấp cũng như các phương án dự phòng khi thí sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Thanh niên tình nguyện của Huyện đoàn, lực lượng tình nguyện tại chỗ thường xuyên có mặt từ 15-20 đoàn viên tại điểm thi để phát nước uống, sữa, khẩu trang, bút miễn phí. Huyện đoàn cũng bố trí đội xe ôm tình nguyện tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh không có phương tiện, thí sinh đến thi muộn. Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Thí sinh huyện Yên Minh trong ngày thi 8.7. Ảnh: Duy Tuấn

Tại huyện Xín Mần, nơi có 3 điểm thi với 430 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1 điểm thi tại Trường THCS&THPT Xín Mần là xã biên giới. Đến thời điểm hiện tại, không có cán bộ, giáo viên và thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Các phương án đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch Covid – 19 được thực hiện nghiêm túc.

Để hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi, toàn tỉnh đã thành lập 45 đội Thanh niên tình nguyện “tiếp sức mùa thi”. Bí thư Huyện đoàn Vị Xuyên Nguyễn Tuấn Thọ, cho biết: “Trong thời gian diễn ra kỳ thi, các đội Thanh niên tình nguyện sẽ hỗ trợ đưa, đón thí sinh, phát nước uống, đồ ăn nhẹ, đồ dùng học tập; giới thiệu chỗ ăn, nghỉ miễn phí; phối hợp cùng cơ quan chức năng xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, sức khỏe, phân luồng giao thông; hỗ trợ các điểm thi đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho thí sinh, cổ vũ, động viên tinh thần các em, giúp các em tự tin làm tốt các bài thi”.

Ghi nhận trong sáng ngày 8.7, ngày thi thứ 2 của kỳ thi, không khí thi tại các huyện Bắc Mê, Yên Minh, Quản Bạ, Quang Bình diễn ra nghiêm túc, thuận lợi. Các thí sinh được phụ huynh đưa đến điểm thi từ sớm để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Buổi sáng nay, các thí sinh làm bài thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Thí sinh điểm thi THPT Vị Xuyên kết thúc ngày thi đầu tiên.

Năm nay, Chỉnh phủ tiếp tục giao UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi và yêu cầu các địa phương xem đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Ngay từ khi có lịch tổ chức kỳ thi của Bộ GD&ĐT, tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, kinh phí, phương án hỗ trợ thí sinh; đặc biệt triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 29 điểm thi, với 267 phòng thi chính thức và 29 phòng thi dự phòng. Có 5.626 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 356 thí sinh tự do; 5.215 thí sinh giáo dục THPT và 410 thí sinh giáo dục thường xuyên. Tỉnh ta không có thí sinh diện F1, F2 của dịch Covid - 19. Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; huy động lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên các địa phương tiến hành phun khử khuẩn tất cả các điểm thi trước 1 ngày. Các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra trong kỳ thi đều được lên phương án cụ thể, sẵn sàng ứng phó. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống mưa, lũ đều được triển khai đồng bộ.

Học sinh tại điểm thi THPT Mèo Vạc thảo luận sau môn thi đầu tiên Ngữ văn. Ảnh: Minh Chuyên

Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Toàn tỉnh có 23 thí sinh vắng thi, trong đó có 3 thí sinh khuyết tật được miễn thi; 3 thí sinh ốm nằm viện; 1 thí sinh nghỉ sinh con; 3 thí sinh có đơn xin thôi không dự thi, 13 thí sinh bỏ thi; các thí sinh vắng thi còn lại là thí sinh tự do.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT đánh giá: “Kỳ thi năm nay tiếp tục là kỳ thi “đặc biệt” bởi dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, huyện đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ các phương án cụ thể, chuẩn bị chu đáo nhất tất cả các điều kiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế; đảm bảo kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học, có tác động tích cực đến việc thực hiện các mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Thành công của kỳ thi chính là thước đo sự thích ứng của ngành Giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh; đồng thời cũng là chỉ số đánh giá hiệu quả của công tác phòng, chống dịch của tỉnh."

