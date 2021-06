Thành phố Hà Giang chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn

BHG - Muốn có trường chuẩn, chất lượng giáo dục chuẩn thì cùng nhiều tiêu chí khác, tiêu chí cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn phải được đặt lên hàng đầu. Xác định hướng đi đó, những năm qua, ngành GD&ĐT thành phố đã chủ động định hướng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn.

Trường chất lượng cao Tiểu học Quang Trung.

Ngành Giáo dục thành phố lấy trọng tâm là bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhất là về phương pháp giảng dạy, cách thức sinh hoạt tổ chuyên môn, hội thảo chuyên đề theo cụm, trường; nội dung nghiên cứu sâu hơn, vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng cấp học. Chú trọng chất lượng dạy, khắc phục việc thừa, thiếu giáo viên; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, đánh giá, xếp loại và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đặc biệt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, ngành GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường vận dụng tối đa và thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy học như giao bài tập cho học sinh qua hệ thống phần mềm Vnptconext, dạy học online. Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT thành phố tuyên truyền tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, các cuộc thi giáo viên dạy giỏi. Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất diễn ra thường xuyên, vì vậy, chất lượng công tác dạy và học ngày càng được nâng cao, số giáo viên, học sinh đạt giỏi ngày càng tăng; hạn chế tối đa học sinh vi phạm nội quy trường, lớp và các tai, tệ nạn xã hội…

Đội ngũ giáo viên thành phố tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020 – 2021. Ảnh: TƯ LIỆU

Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Hà Giang, Nguyễn Thị Hương Giang cho biết: Ngành GD&ĐT thành phố đã đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: Đơn thư phản ánh về một bộ phận giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, chưa mẫu mực trong vai trò quản lý; còn có giáo viên tham gia bán hàng đa cấp, tín dụng đen...; một bộ phận học sinh chưa chuyên cần trong học tập, có hiện tượng bạo lực học đường, vi phạm ATGT, vô lễ với thầy cô… đang là tình trạng báo động.

Ngành GD-ĐT thành phố đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp: Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”. Tăng cường thông tin, tuyên truyền Nghị quyết 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa; giáo dục mầm non, phổ thông, nghề nghiệp… đảm bảo các yêu cầu đạt theo chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ GD&ĐT quy định. Quan tâm đời sống tinh thần đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường. Quán triệt ý thức chấp hành pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo, có biểu hiện suy thoái. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý giáo dục cả ba cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS. Duy trì mô hình trường, lớp chất lượng cao đối với Trường THCS Lê Quý Đôn và Trường Tiểu học Quang Trung; khuyến khích thành lập các trường tư thục chất lượng cao, đồng thời kiểm soát, quản lý nguồn thu, chi. Tăng cường xã hội hóa giáo dục góp phần phát triển hệ thống qui mô trường, lớp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để giữ vững và duy trì kỷ cương, trật tự, nề nếp, sự ổn định trong giáo dục; ngăn chặn kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, vi phạm đạo đức trong đội ngũ giáo viên cũng như học sinh… tiếp tục xây dựng mô hình “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục: Nhà trường - gia đình - xã hội. Quan tâm đến an ninh, an toàn trường học, phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng, chống bạo lực học đường.

Với nhiều giải pháp quyết liệt, ngành GD&ĐT thành phố đang hướng đến một nền giáo dục có chất lượng toàn diện “Ổn định - phát triển - hội nhập” trên cơ sở “Hiện đại - tăng tốc - bền vững”. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện không chỉ phụ thuộc vào ý chí, nỗ lực của ngành GD&ĐT mà cần sự vào cuộc của các cấp, ngành để đưa GD&ĐT thành phố có tính đột phá và kiên trì thực hiện mới có thể đem lại chuyển biến tích cực cho sự nghiệp GD&ĐT của thành phố. Nhằm nâng cao chất lượng toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 - Cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang, Trưởng phòng GD-ĐT thành phố cho biết thêm.

