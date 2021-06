Góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo Hà Giang

BHG - Với vai trò là cơ quan của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Những năm qua, Báo Hà Giang đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đóng góp vào sự thành công đó, có vai trò rất lớn của đội ngũ cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Bằng trí tuệ, sự nhanh nhạy và niềm đam mê, đội ngũ này đã góp phần làm phong phú thêm nội dung, hình thức, chất lượng các ấn phẩm của Báo Hà Giang.

Cộng tác viên Báo Hà Giang trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: CTV

Nhận thức rõ vai trò của đội ngũ CTV trong sự phát triển của tờ báo, thời gian qua Ban Biên tập Báo Hà Giang thường xuyên quan tâm tới công tác bạn đọc, nhờ đó đội ngũ CTV của Tòa soạn không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, Tòa soạn có gần 400 CTV trong và ngoài tỉnh; đến từ nhiều cơ quan, đơn vị và đủ các lứa tuổi; trong đó có gần 50 CTV thường xuyên viết và gửi tin, bài, ảnh đến Tòa soạn. Hàng năm, Báo Hà Giang tiếp nhận trên, dưới 8.000 tin, bài, ảnh, thơ, tản văn, truyện ngắn và cả video clip của các CTV; bình quân có gần 2.000 tác phẩm được đăng tải trên các loại hình báo chí, chiếm tỷ lệ 25% số lượng tin, bài, ảnh tiếp nhận.

Chiến sỹ Biên phòng đọc Báo Hà Giang.

Các tác phẩm của đội ngũ CTV được thể hiện phong phú, đa dạng, phản ánh đầy đủ, kịp thời các lĩnh vực của đời sống, đảm bảo các tiêu chí “nhanh, đúng, trúng, hay”. Nhiều CTV không chỉ nhiệt tình, năng nổ viết, gửi tin, bài, ảnh cho Báo mà còn trực tiếp hoặc gián tiếp góp ý chân thành với Tòa soạn về nội dung, hình thức, chất lượng của tờ báo. Ngoài ra, đội ngũ này còn thường xuyên giữ mối liên hệ với Tòa soạn để kịp thời nắm bắt định hướng, phản ánh kịp thời, sinh động mọi mặt của đời sống xã hội. Qua công tác thông tin giữa CTV với Tòa soạn, chất lượng tác phẩm của CTV ngày càng được nâng cao, đảm bảo tính thời sự, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của tờ báo; hạn chế được việc chậm thời sự, sai số liệu…

Trên các loại hình của Báo Hà Giang, tác phẩm của nhiều CTV quen thuộc, xuất hiện đều đặn ở các chuyên mục thông qua các tác phẩm. Trong số đó, nhiều CTV tuy tuổi đã cao, hoặc bận bịu với nhiệm vụ công tác của mình, nhưng vẫn chịu khó tiếp cận với nhiều luồng thông tin, từ đó sử dụng vốn kiến thức uyên bác của mình để phân tích, mổ xẻ những vấn đề mang tính thời sự trong nước và thế giới, chú trọng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tiêu biểu như các CTV: Đặng Duy Báu (Hà Tĩnh); Triệu Đức Thanh (Hà Giang); Phùng Kim Lân, Đặng Công Thành (Hà Nội). Hoặc sử dụng tính đa dạng phong phú của các thể loại văn học như thơ, truyện ngắn, bút ký, ghi chép, phóng sự… phản ánh sâu đậm hình tượng đất và người Hà Giang thông qua các tác phẩm của mình như: Cao Xuân Thái (Tuyên Quang); Đức Sơn (Huế); Nguyễn Đình Ngạn (Hải Phòng). Điều đáng quý có những CTV gắn bó với Tòa soạn mấy chục năm qua, nay nghỉ hưu nhưng vẫn nhiệt tình viết tin, bài gửi cho Báo, như các CTV: Hoàng Kiệm (Quang Bình), Đặng Phương Hoa (thành phố Hà Giang), Quốc Trí (Tuyên Quang)… Đặc biệt, có rất nhiều CTV ở vùng biên giới, hải đảo tham gia viết bài cộng tác, đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục của Báo, như: Hoàng Minh - Nguyễn Ninh (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân); Công Hoan (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn); Võ Minh Thắng (Vùng 2 Hải quân)… Bên cạnh đó, nhiều CTV trẻ ở Trung tâm văn hóa thông tin các huyện, thành phố rất xông xáo, biết phát hiện đề tài, có nhiều tin, bài chất lượng, như: Minh Đức, Minh Chuyên, Hà Linh (Mèo Vạc); Thiện Ngay (Đồng Văn); Mai Thức, Thanh Hưng (Yên Minh); Hoàng Tâm, Hoàng Chính (Quản Bạ); Bàng Cường (TPHG); Quỳnh Anh, Thu Liễu, Ngọc Thơ (Vị Xuyên); Chí Cường (Bắc Quang); Đức Trọng, Trung Hậu (Quang Bình); Đức Long, Hoàng Tính (Hoàng Su Phì)…

Đối với những cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện các chuyên trang, chuyên mục hàng năm như: An ninh trật tự, Biên phòng toàn dân, Quân sự địa phương, Lao động công đoàn, Chính sách thuế với cuộc sống… lực lượng CTV là cán bộ ngành tham gia viết tin, bài, chụp ảnh nên nắm chắc những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ, do đó chất lượng tin, bài đảm bảo tính chính xác và chuyên môn cao. Một số CTV các chuyên trang, chuyên mục viết bài đạt chất lượng tốt, như: Xuân Minh, Kim Khánh, Tiến Thắng, Hữu Lanh (BĐBP); Thế Đồng, Quốc Hoàn (Bộ CHQS tỉnh); Nguyễn Lân, Trung Thực, Phương Thúy (Công an tỉnh); Ngọc Ánh, Thu Hòa, Thu Ngân (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Mai Đức Tuyên (Cục Thuế tỉnh); Thành Đồng (LĐLĐ tỉnh). Tuy nhiên, số lượng CTV của các huyện, thành phố và các ngành không phân bố đều, thậm trí có những huyện rất hiếm CTV gửi bài, như Xín Mần, Bắc Mê, Đồng Văn, Yên Minh…

Có thể khẳng định, sự tham gia cộng tác tích cực của đông đảo các CTV thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm báo chí của Tòa soạn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Thanh Thủy