Đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn

BHG - Những ngày này, nắng oi nồng, bỏng rát; phượng rực đỏ góc sân trường, ve râm ran khúc nhạc Hè rộn rã, nhưng hàng nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn miệt mài đèn sách. Các cấp, ngành chủ động xây dựng kịch bản tổng thể, toàn diện, ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh… đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi) năm 2021 diễn ra an toàn, hiệu quả.

Điểm thi Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh có 247 thí sinh đăng ký dự thi gồm học sinh Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh và THCS&THPT Tùng Bá (Vị Xuyên). Trong tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và yêu cầu chuyên môn, ngay sau khi kết thúc năm học, học sinh được yêu cầu ở lại trường và tập trung ôn thi. Đến nay, cơ bản các em đã được trang bị đẩy đủ kiến thức, tham dự kỳ thi thử và tiếp cận các dạng đề thi. Đóng chân trên địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề nếu xảy ra mưa, lũ lớn gây ngập úng, vì vậy các phương án phòng, chống thiên tai đều được thành phố Hà Giang triển khai quyết liệt, đảm bảo các phương tiện, lực lượng kịp thời ứng phó. Cơ sở vật chất, trang bị vật tư y tế phòng, chống dịch như: Khẩu trang, nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ, máy đo thân nhiệt đều đã được trang bị đầy đủ. Toàn bộ học sinh Trường THCS&THPT Tùng Bá về dự thi được tạo điều kiện ăn, nghỉ tại trường để thuận lợi trong đi lại và phòng, chống dịch; trước ngày thi sẽ phun khử khuẩn toàn bộ điểm thi. Em Vũ Kim Chi, học sinh Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh chia sẻ: “Ở đây, học sinh được chăm sóc chu đáo, đảm bảo về an ninh, trật tự, chế độ ăn uống, giờ giấc sinh hoạt và được ôn thi đầy đủ kiến thức. Em đủ tự tin để bước vào Kỳ thi. Tuy nhiên năm nay dịch bệnh phức tạp có thể ảnh hưởng đến Kỳ thi nên em có chút lo lắng; hy vọng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, chúng em sẽ có một kỳ thi thành công”.

Tại huyện Vị Xuyên, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi được cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt. Các cấp, ngành ưu tiên tối đa nguồn lực tổ chức Kỳ thi; nêu cao tình thần, trách nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp huyện và các đơn vị trường học; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về Quy chế thi. Năm nay, Vị Xuyên có 3 điểm thi gồm: THPT Vị Xuyên, THPT Việt Lâm, THCS&THPT Linh Hồ với 531 thí sinh đăng ký dự thi. Các phương án về bố trí chỗ ăn, nghỉ, đi lại, đảm bảo sức khỏe, vệ sinh ATTP, an ninh, trật tự, an toàn giao thông… đều được lên phương án chi tiết, sẵn sàng ứng phó kịp thời trong tình huống phát sinh. Đặc biệt, để phòng, chống dịch Covid – 19, huyện thành lập các tổ bảo vệ sức khỏe cho cán bộ coi thi và học sinh; duy trì 5 đội đáp ứng nhanh của Trung tâm Y tế huyện xử lý kịp thời tình huống dịch bệnh phát sinh; chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế phòng, chống dịch, ban hành kế hoạch xử lý tình huống khi phát hiện thí sinh nghi nhiễm Covid – 19 tại điểm thi.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 29 điểm thi. Có 5.625 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó 5.215 thí sinh THPT, 410 thí sinh GDTX và 365 thí sinh tự do. Tổng số phòng thi là 354 phòng, trong đó 267 phòng thi chính thức, 58 phòng chờ và 29 phòng thi dự phòng. Kinh phí tổ chức Kỳ thi dự kiến trên 10,5 tỷ đồng. Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Kỳ thi, công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được tổ chức toàn diện ở tất cả các khâu của Kỳ thi. Sở GD&ĐT sẽ thành lập các đoàn thanh tra, tổ thanh tra trực tiếp thanh tra, kiểm tra về công tác chuẩn bị thi; in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi; coi thi; chấm thi; phúc khảo bài thi; xét công nhận tốt nghiệp THPT. Việc thanh tra được tiến hành tại các đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi, tất cả các đơn vị đặt điểm thi, khu vực in sao đề thi, chấm thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thế Bình Chia sẻ: “Năm nay là năm thứ 2 Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp; Kỳ thi phải thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đây là Kỳ thi rất quan trọng không chỉ của riêng ngành Giáo dục mà của toàn xã hội, liên quan đến tương lai của hàng nghìn học sinh, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục ở địa phương. Vì vậy, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. Các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao lên phương án, kế hoạch chi tiết, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; đảm bảo kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học; góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Bài, ảnh: AN GIANG