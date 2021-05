Vị Xuyên phòng ngừa bạo lực học đường

BHG - Tình trạng bạo lực học đường (BLHĐ) đang là vấn nạn đáng lo ngại của xã hội, là mối quan tâm của nhiều bậc phụ huynh, thầy, cô giáo và nhà trường. Để phòng ngừa tình trạng này, huyện Vị Xuyên chú trọng thực hiện xây dựng văn hóa trường học và phòng, chống BLHĐ thông qua các mô hình hoặc lồng ghép trong các môn học, phù hợp từng lứa tuổi.

Học sinh Trường THPT Vị Xuyên nghe tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường.

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, ngăn chặn, phòng ngừa và khắc phục các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường về kỹ năng xử lý tình huống sư phạm, kiến thức pháp luật. Triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống BLHĐ, không để xảy ra tình trạng cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, học sinh vi phạm nội quy trường, lớp.

Đồng chí Nguyễn Hải Quỳnh, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vị Xuyên cho biết, việc phòng, chống BLHĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Để hạn chế tình trạng BLHĐ, cần có những giải pháp thiết thực, hợp lý và thực hiện một cách nghiêm ngặt. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền những tác hại do BLHĐ gây ra, Phòng còn yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ các công trình trong trường học thuộc cấp học quản lý, đặc biệt là hệ thống lan can, hành lang, cầu thang và các vị trí có nguy cơ mất an toàn, đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình sử dụng. Không chỉ vậy, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các dấu hiệu sai phạm của các tổ chức, cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Ðể thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống BLHĐ, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh cho biết, nhà trường đã thực hiện tốt việc tuyên truyền phòng, chống BLHĐ tới toàn thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh, tuyên truyền thông qua các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp và cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội. Ngoài ra, xây dựng tủ sách pháp luật tại thư viện nhà trường để cán bộ, giáo viên và học sinh có tài liệu để thường xuyên nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ngoài việc dạy lồng ghép trong các tiết học, nhà trường còn tổ chức các buổi ngoại khóa, diễn đàn để nâng cao ý thức của học sinh trong phòng, chống BLHĐ, thành lập Tổ tư vấn tâm lý cho học sinh, Ban Phòng chống BLHĐ, tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ, phòng, chống BLHĐ.

Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vị Xuyên Nguyễn Hải Quỳnh cho biết thêm, trong xử lý các vụ việc BLHĐ cần có cái nhìn bao dung để có phương án xử lý thích hợp, mang tính răn đe và phòng ngừa chung, nhưng cũng luôn tạo cơ hội để các em sửa đổi. Nhà trường, cần chủ động trong việc trao đổi thông tin với gia đình học sinh để có thể nắm bắt tình hình cũng như biểu hiện của học sinh. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm cần chủ động nắm chắc tình hình để có biện pháp giải quyết ngay khi học sinh có biểu hiện của những hành vi tiêu cực và bạo lực. Đối với gia đình hãy là những người bạn đồng hành cùng con cái, không chỉ chú trọng kết quả học tập mà còn quan tâm, động viên, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống của con em mình, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Bài, ảnh: Khánh Huyền