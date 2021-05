Không để thí sinh bỏ thi vì khó khăn kinh tế và đi lại

BHG - Kỳ thi tốt nghiệp THPT (Kỳ thi) năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp. Thời điểm này các cấp, ngành đang gấp rút chuẩn bị các phương án, điều kiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng, đúng quy chế.

Học sinh Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh tập trung ôn thi



Theo đó, tỉnh hỗ trợ kinh phí thêm 1 tháng (tháng 6) cho học sinh thuộc diện hưởng chính sách, mức hỗ trợ theo Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Các ngành, địa phương chủ động triển khai phương án đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống mưa, lũ, xử lý kịp thời tình trạng ách tắc giao thông; phòng chống dịch Covid – 19; bố trí kinh phí, nơi ăn, nghỉ và phương tiện đưa đón giáo viên, học sinh; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh là con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới có điều kiện tham dự kỳ thi. Đoàn thanh niên thành lập các đội xung kích tình nguyện “tiếp sức mùa thi” sẵn sàng hỗ trợ thí sinh đến điểm thi an toàn và đúng thời gian thi.

Tin, ảnh: Biện Luân