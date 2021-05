BHG - Sau những cơn mưa lớn đầu mùa hè, những thửa ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì được "đánh thức". Trên các hệ thống ruộng bậc thang được công nhận di tích Quốc gia nơi đây lại rộn ràng tiếng người hòa trong tiếng ve râm ran ngày hè.

Những thửa ruộng sau tháng ngày khô hạn mùa đông, giờ đây được tưới đẫm nước mát, chờ đôi tay người cần mẫn khoác cho tấm áo mới. Những người nông dân chân chất cũng chờ cơn mưa từ lâu. Sáng sớm họ đã thức dậy hò nhau lên nương để kịp be bờ giữ nước. Từng đám ruộng vang tiếng cười nói, tiếng gọi nhau và tiếng mõ trâu, mùa đổi công bắt đầu. Để giữ nước mưa tưới đẫm các thửa ruộng thì nhân lực một gia đình không thể làm kịp nên họ luân phiên đổi công nhau, một xóm hơn chục nóc nhà tụ về làm cỏ bờ, cày xới, be bờ… thật nhanh để giữ kịp những dòng nước quý giá. Những bà con người Dao, Mông, Nùng, Cờ Lao... là chủ nhân của các hệ thống ruộng bậc thang vào mùa nước đổ - mùa chuẩn bị mọi công đoạn để cấy lúa nước. Buổi làm việc của họ bắt đầu khi mặt trời chưa mọc và kéo dài quá trưa cho đến khi ruộng được làm cỏ, cày ải, be bờ hết mới nghỉ.

Sự cần mẫn lao động trên những thửa ruộng bậc thang cha ông để lại đã tạo thành những tuyệt tác hòa hợp với thiên nhiên núi rừng miền đất “Vỏ cây vàng”. Có thể nói sau mùa lúa chín với sắc vàng no ấm phủ trên nền xanh của rừng và trời, thì mùa nước đổ là mùa được chờ đợi nhất ở Hoàng Su Phì, không chỉ với người dân mà với cả các nghệ sĩ thơ ca và nhiếp ảnh. Ghi lại những khoảnh khắc lao động, những nét đẹp của ruộng bậc thang mùa đổ nước là niềm đam mê của không ít nghệ sĩ trên mọi miền Tổ quốc.

