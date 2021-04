Kinh nghiệm phát triển du lịch nội địa

BHG - Trong quý I năm nay, du lịch Hà Giang vinh dự lọt top 10 điểm đến của Việt Nam có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa, an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 do hãng truyền thông quốc tế CNN bình chọn. Để du lịch phát triển trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, ngành Du lịch tỉnh đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút du khách, nhất là khách nội địa.

Du khách tham quan, mua sắm tại Khu du lịch H’Mông Village huyện Quản Bạ.

Xác định xây dựng thương hiệu điểm đến an toàn cho du khách là một trong những ưu tiên hàng đầu, tỉnh đã triển khai quyết liệt việc đảm bảo đủ 4 tiêu chí an toàn, gồm: Phương tiện vận chuyển khách an toàn, cơ sở lưu trú an toàn, nhà hàng an toàn và điểm đến an toàn. Từ đó, tạo tâm lý an tâm, thoải mái cho du khách khi đến Hà Giang. Theo đó, chương trình kích cầu du lịch nội địa được tập trung vào việc vận động các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện các chính sách giảm giá và nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai nhiều chương trình tri ân, khuyến mại... Cùng với đó, tỉnh đã ban hành quyết định đồng loạt giảm giá vé tham quan từ 50-80% tại các điểm du lịch.

Ngành Du lịch đã quan tâm nghiên cứu thị trường thông qua sự hỗ trợ của báo điện tử VnExpress tổ chức điều tra trực tuyến đối với khách nội địa. Dựa trên cơ sở đó để xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp, đa dạng, phong phú, hấp dẫn, khắc phục được những hạn chế của du lịch Hà Giang hiện nay. Du lịch Hà Giang đã xây dựng sản phẩm trải đều 4 mùa trong năm, mùa Xuân rực rỡ với sắc hoa đào, lê, mận trên khắp các dẻo cao. Hè về trải nghiệm ruộng bậc thang mùa nước đổ, về thăm chiến trường xưa gắn với mặt trận Vị Xuyên một thời hiển hách. Mùa Thu đến với miền Tây của Hà Giang để ngắm những thửa ruộng bậc thang chín vàng, chinh phục núi cao, săn biển mây bồng bềnh huyền ảo trên đỉnh Chiêu Lầu Thi – Hoàng Su Phì. Mùa Đông nổi tiếng với bạt ngàn hoa Tam giác mạch... Bên cạnh những sản phẩm khai thác quanh năm như: Các làng văn hóa du lịch cộng đồng; cảnh đẹp núi đôi Cô Tiên; Cao nguyên đệ nhất động Lùng Khúy; di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương; cột cờ Lũng Cú đỉnh cực Bắc của Tổ quốc; đi bộ trên Vách đá trắng; du thuyền trên dòng Nho Quế; khám phá tứ đại đỉnh đèo Mã Pì Lèng và hẻm vực Tu Sản sâu bậc nhất Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao mạo hiểm thu hút khách du lịch như: Giải marathon quốc tế chạy trên con đường Hạnh Phúc; giải đua môtô, ô tô địa hình; bay dù lượn trên mùa vàng, trên cánh đồng Tam giác mạch, khám phá hệ thống hang động... Khai thác mảng lễ hội cũng là nét đặc trưng riêng của du lịch Hà Giang như: Tháng Giêng đi hội Lồng Tồng, hội Gầu Tào của người Tày, người Mông; tháng 2 đi hội Khèn Mông; tháng 3 đi chợ tình Khau Vai; Lễ cúng thần rừng của người Lô Lô; Tết Khu Cù Tê của người La Chí; hội đua thuyền; Tết cá; hội nhảy lửa, dệt thổ cẩm, lễ hội hoa Tam giác mạch... Du lịch nghỉ dưỡng cũng là thế mạnh của tỉnh với nguồn suối khoáng nóng Thanh Hà ở huyện Vị Xuyên, suối khoáng Nặm Choong ở xã Quảng Ngần. Đặc biệt là có các bài thuốc cổ truyền của dân tộc Dao đỏ dành cho du khách ngâm mình sau một ngày checking làm tan đi mệt mỏi cũng là điểm thú vị. Nhờ có truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc như trang phục, kiến trúc nhà truyền thống, tập quán, phương thức canh tác... là những sản phẩm trải nghiệm không thể thiếu cho du khách khi đến Hà Giang. Ngoài ra, các giá trị về địa chất, địa mạo cũng là đề tài khám phá thường xuyên của các nhà khoa học, học sinh, sinh viên. Cùng với các sản phẩm đặc sản địa phương được đầu tư đạt tiêu chuẩn sao OCOP như: Cam Sành huyện Bắc Quang, Vị Xuyên; Hồng không hạt Quản Bạ; Mận hậu Hoàng Su Phì; lê Cao nguyên đá; mật ong Bạc hà; trà Shan tuyết cổ thụ; bánh trưng gù... đã được nâng tầm thành các sản phẩm văn hóa ẩm thực đa dạng, độc đáo, phục vụ du khách.

Để xúc tiến quảng bá du lịch trong thời gian tới, ngành Du lịch đã tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ 4.0, đẩy mạnh liên kết từ Trung ương tới các địa phương trong xúc tiến quảng bá giới thiệu thương hiệu điểm đến Hà Giang. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp đưa khách du lịch tới Hà Giang cũng như triển khai nhanh chóng một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ như: Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đại lý du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, bảo tàng, khu vui chơi giải trí; giảm giá tiền điện; miễn, giảm lãi suất và lệ phí; tiếp cận các khoản vay ưu đãi; giảm 50% phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Làm tốt công tác quản lý hoạt động du lịch, triển khai hiệu quả đường dây nóng xử lý các ý kiến phản ánh, thắc mắc của du khách. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành, kiểm soát chất lượng các cơ sở dịch vụ du lịch. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di tích lịch sử, văn hóa truyền thống. Huy động nguồn lực xã hội phát triển du lịch gắn với việc thu hút, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp có thương hiệu trong nước và quốc tế. Qua đó, đầu tư, nâng cấp, mở rộng các khu, điểm du lịch hiện có và đầu tư mới các dự án du lịch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của ngành Du lịch tỉnh trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Ng. Huyên - Lê Hải