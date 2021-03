Phụ huynh xếp hàng ngay ngắn đón con, hình ảnh đẹp ở cổng trường học

BHG - Thời gian qua, sau giờ tan học, trước cổng các trường học trên địa bàn thành phố Hà Giang không còn những hình ảnh lộn xộn gây ảnh hướng tới toàn giao thông. Thay vào đó là những hình ảnh các bậc phụ huynh xếp hàng dài ngay ngắn bên mép đường ngay tại cổng trường để đón con em mình, tạo nên một hình ảnh đẹp trong văn hóa giao thông trước cổng trường học. Đó là kết quả bước đầu trong việc thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” do Phòng GD&ĐT thành phố Hà Giang và Công an thành phố Hà Giang phối hợp thực hiện.

Các bậc phụ huynh đến đón con xếp hàng ngay ngắn trước cổng Trường tiểu học Quang Trung (TPHG)

Có mặt tại cổng Trường tiểu học Lê Lợi, thành phố Hà Giang vào lúc 16h20 chiều khi mà gần 800 học sinh tan học, chúng tôi thấy không còn cảnh tượng phụ huynh chen lấn, lộn xộn dưới lòng đường để đón con. Thay vào đó là những hình ảnh phụ huynh học sinh đến đón con tự giác điều khiển phương tiện lên vỉa hè, xếp thành hàng ngay ngắn để đợi con mình tan học. Chị Hoàng Thanh Hoài, phụ huynh học sinh, chia sẻ: “Thời gian trước đây chúng tôi đến đón học sinh, xe cộ để lộn xộn, người ngang, người dọc lẫn trong những tiếng còi inh ỏi, chúng tôi thấy mất an toàn cho các cháu. Từ khi chúng tôi thực hiện việc xếp hàng đón con cháu thì hình ảnh lộn xộn đã mất đi. Nhưng thay vào đó là sự an toàn cho các cháu học sinh, hai là an toàn cho chính bản thân chúng tôi và những người tham gia giao thông”.

Sau mỗi giờ tan học các thầy cô giáo cho các em học sinh xếp hàng ngay ngắn để ra về, tạo ý thức kỷ luật cho học sinh

Đồng quan điểm với chị Hoài, anh Hoàng Cường, phụ huynh học sinh học Trường mầm non Hoa Sen cho rằng: Tôi thấy đây là một cách làm hay vì chỉ cần mỗi phụ huynh tuân thủ quy định xếp hàng gọn gàng thì sẽ không còn tình trạng tắc nghẽn giao thông trước cổng trường vào giờ tan học, trật tự văn minh cũng được thiết lập.

Cô Lại Thị Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Lợi cho biết thêm: Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố về việc thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, nhà trường đã triển khai ngay đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Chúng tôi phân công cho đội xung kích nhà trường trực tiếp hướng dẫn cho các bậc phụ huynh xếp hàng ngay ngắn, từ đó phụ huynh thấy được việc làm của mình rất tốt đối với công tác đảm bảo an toàn cho con em mình trước cổng trường.

Với cách làm này, tại các cổng trường hiện nay, dù lượng phụ huynh cùng phương tiện đến đón con đông, song không còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Được biết, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” là mô hình phối hợp thực hiện giữa Phòng GD&ĐT thành phố Hà Giang và Công an thành phố Hà Giang từ tháng 12.2020 cho đến nay. Nnhiều trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố đã và đang thực hiện mô hình này.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Hà Giang, cho biết: “Dù mới triển khai trong thời gian ngắn, nhưng nhiều trường và hầu như các bậc phụ huynh đều thực hiện tốt. Trong thời gian tới, Phòng GD&ĐT thành phố sẽ tiếp tục phát động mô hình tới tất cả các trường học trong toàn thành phố. Đơn vị cũng hi vọng rằng, phong trào này sẽ lan tỏa sâu rộng để 100% các trường trên địa bàn thành phố, tất cả sẽ cùng tham gia giữ gìn vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nơi cổng trường học, đảm bảo an toàn cho mỗi học sinh khi đến trường.”

Qua quan sát của phóng viên, dù mới triển khai thực hiện chưa được lâu, nhưng mô hình trên được các bậc phụ huynh nhiều trường học ở thành phố Hà Giang phấn khởi hợp tác thực hiện. Mong rằng phong trào này sẽ dần trở thành thói quen, nề nếp trong mỗi phụ huynh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trước cổng trường học, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, an toàn.

Bài, ảnh: Hồng Cừ