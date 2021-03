BHG - Ngày 20.3, tại Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh, Sở GD&ĐT tổ chức chương trình giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học, năm học 2020-2021. Tham dự có đại diện Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh; Phòng CSGT, Công an tỉnh; phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Công ty Toyota Việt Nam…

Tham gia giao lưu có 11 đội chơi với 110 thí sinh từ lớp 3-5 đến từ các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: Tìm hiểu kiến thức, vẽ tranh và năng khiếu. Trong đó, ở phần thi kiến thức, thí sinh trả lời với 32 chính thức và câu hỏi phụ theo hình thức "Rung chuông vàng" có nội dung về Luật giao thông, cách xử lí tình huống thực tế. Phần vẽ tranh, trong thời gian 40 phút, mỗi đội thể hiện ý tưởng bằng các vật liệu đã chuẩn bị và thuyết trình nội dung bức tranh. Đối với phần năng khiếu, thông qua hình thức sân khấu hóa, các đội truyền tải thông điệp về ý thức tham gia giao thông an toàn.

Các thí sinh của Phòng GD&ĐT huyện Bắc Mê trong phần thi vẽ tranh.

Chương trình giao lưu là hoạt động ý nghĩa, thiết thực bổ sung kiến thức ATGT, phát huy tính chủ động trong học tập và tìm hiểu Luật ATGT cho học sinh tiểu học. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, lí thú giúp học sinh hình thành một số kỹ năng cơ bản, xây dựng văn hóa giao thông; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Kết thúc chương trình, BTC đã trao các giải Nhất: Phần thi tìm hiểu kiến thức cho thí sinh Nông Anh Tuấn, học sinh lớp 5A2 Trường Tiểu học thị trấn Cốc Pài; phần thi vẽ tranh cho đội Phòng GD&ĐT huyện Bắc Quang; phần thi năng khiếu cho đội Phòng GD&ĐT thành phố Hà Giang. Đồng thời, đại diện Công ty Toyota Việt Nam đã tặng nhiều phần quà cho các em học sinh tham gia chương trình.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN