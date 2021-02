Phụ nữ thôn Nà Thác biến ruộng khô thành vườn hoa cải đẹp nao lòng

BHG - Nà Thác là một trong những thôn vùng cao của xã Phương Độ, TP. Hà Giang, nơi đây có thiên nhiên rất đẹp và trong lành. Thôn có 100% dân số là đồng bào Dao, do khí hậu khắc nghiệt nên bà con chỉ canh tác được một vụ. Suốt vụ Đông kéo dài đến khoảng tháng 2, tháng 3 hàng năm, nương đồi thiếu nước nên khó trồng trọt. Học tập kinh nghiệm từ nhiều địa phương trong cả nước, năm nay Đảng ủy xã Phương Độ đã định hướng, giao cho thôn Nà Thác xây dựng mô hình trồng vườn hoa cải do Chi hội phụ nữ quản lý để phục vụ du lịch. Do đó, mùa Xuân này khi những cánh đào phai dần sau Tết, là thời điểm của những nương cải vàng rực bung nở ở Nà Thác. Nhiều người dân ở thành phố sau những ngày Tết đã rủ nhau ngược lên thôn Nà Thác du Xuân. Giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, mùa hoa cải giờ không chỉ thấy ở vùng cao mà có thể thấy ngay tại thôn Nà Thác, xã Phương Độ. Theo các chị em Chi hội phụ nữ thôn Nà Thác cho biết, ruộng hoa cải do chị em trồng, chăm sóc nên thu một mức phí tham quan, chụp ảnh nhỏ từ khách để tái đầu tư, mở rộng quy mô trong những năm sau, đồng thời một phần để làm quỹ hội.

Ngược chừng hơn 10km đường núi quanh co rất đẹp từ thành phố Hà Giang, lên giữa lưng trời thôn Nà Thác bồng bềnh trong mây lạnh, ta có thể cảm nhận mùa Xuân vẫn còn nguyên vẹn sau Tết Nguyên đán với màu sắc của hoa cải, của những hương rừng, hương núi phảng phất trong gió sương.

Thực hiện: Bình Minh-H.Toán-Lê Lâm- H.Quỳnh-H.Cừ-T.Kế-Ph.Định