Hoa Tết vào vụ

BHG - Còn hơn tuần nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2021, tại thời điểm này các nhà vườn trồng đào, hồng, cúc đang tất bật chăm sóc các cây hoa như điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, phủ ni lông… cho từng loại để hoa bung nở trong những ngày tết; tại các vườn hoa, chủ vườn đang lên đơn lựa chọn và nhập những loại hoa đẹp, độc, lạ về phục vụ nhu cầu trưng bày của người dân…Tất cả đã sẵn sàng cho người dân đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Anh Vương Văn Quyết, thôn Bản Cưởm II, xã Ngọc Đường chăm sóc vườn hoa Tết.

Là người từng thử nghiệm qua nhiều loại hình từ chăn nuôi tới trồng trọt, nhưng không mang lại hiệu quả cao. Anh Vương Văn Quyết, thôn Bản Cưởm II, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang (TPHG) đã thành công từ việc trồng hoa cúc. Anh chia sẻ: “Nhận thấy trên thị trường những ngày rằm, mùng 1, hay tết, lượng hoa tiêu thụ trên địa bàn là nhập từ dưới xuôi, nhưng hoa không được tươi, giá thành lại cao. Bởi vậy, bản thân đã mày mò trên mạng và tìm địa chỉ mua giống. Qua đó, tôi đã xuống tỉnh Nam Định vừa học cách chăm sóc, vừa nhập giống về trồng. Vụ đầu tiên, tôi trồng thử nghiệm 500 m2 đất vườn, với kinh nghiệm và áp dụng kỹ thuật hoa đã cho thu hoạch đúng dịp, mang ra chợ trung tâm thành phố bán. Sau 5 năm đi theo nghề trồng hoa, hiện tổng diện tích vườn hoa đã lên tới 800 m2 cùng hệ thống nước tưới tự động, nhà kính. Vụ hoa năm nay do thời tiết lạnh, hoa bắt đầu cho ra nụ, nên để điều chỉnh độ nở của hoa, gia đình đã lắp thêm đèn chiếu sáng. Bên cạnh đó, hướng tới những vụ hoa tiếp theo gia đình mua thêm một mảnh vườn, dự kiến năm tới sẽ nhân rộng diện tích với nhiều loại hoa khác nhau để đáp ứng thị hiếu của người dân…”.

Được xem là “mùa thu hoạch” cả năm của các nhà vườn trên địa bàn thành phố, những ngày giáp Tết, các chủ vườn đã bắt đầu nhập và bày bán nhiều loại hoa tươi trang trí cho dịp Tết. Chị Nguyễn Thị Hiểu, chủ nhà vườn tại tổ 11, phường Minh Khai, TPHG chia sẻ: “Gia đình có nhiều năm bán hoa, cùng với những loại hoa, cây cảnh bán thường ngày, Tết chính là thời điểm chúng tôi bán được nhiều nhất. Với việc dự đoán sức mua, thị hiếu và xu hướng của mỗi năm, năm nay chúng tôi đã nhập nhiều loại hoa mới với màu sắc sặc sỡ cùng những loại hoa truyền thống như: Lan, Cúc vạn thọ, Kim Tiền, Đỗ Quyên… và hoa phong thủy được người dân ưa chuộng như cây Kim ngân củ, Kim ngân lượng, tháp cây phát tài… Mỗi loại hoa được nhập gấp 20 – 30% so với ngày thường, bởi ngày Tết người dân có xu hướng mua hoa về bày trí, trang hoàng cho ngôi nhà nhằm mong muốn có một năm mới sum vầy, may mắn…”.

Tận dụng lợi thế gần TPHG, có diện tích đất vườn, nhiều hộ gia đình tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên đã chuyển đổi diện tích trồng cây vụ Đông sang trồng hoa Lay Ơn. Theo đồng chí Tô Văn Chương, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Hiện nay, xã có hơn 10 hộ phát triển trồng hoa vào dịp Tết, với cây chính là hoa Lay Ơn, bởi cây này được người dân đánh giá là dễ trồng, ít đòi hỏi công chăm sóc và vào dịp Tết nhu cầu thị trường cao, người dân có xu hướng mua về trang trí hoặc thắp hương. Những cây hoa với độ tươi, được cắt và bán trong ngày vừa giảm thiểu thiệt hại, lại giữ được độ bền, tươi, nên được thị trường và các nhà buôn nhập rất nhiều. Hoa được người trồng đánh giá là mang nguồn thu nhập gấp 30 – 40% so với trồng cây ngô vụ Đông, tuy nhiên do chưa thể tự nhân giống và số lượng hộ trồng còn ít nên giá thành vẫn còn có sự chênh lệch so với thị trường…”.

Không khí Tết đang về rất gần, trên khắp con phố đã bắt đầu xuất hiện những cây Đào, cây Cúc…tại các nhà vườn, hoa đã được căn đúng độ đang chờ ngày cắt bán; trong các gian hàng hoa được người buôn nhập kín khắp sân. Tất cả đều rực rỡ, chúm chím đợi đến ngày Tết bung nở và được người dân mang về, trưng bày tại gia đình hay bên mâm cúng tổ tiên với ước mong có một năm mới đủ đầy và hạnh phúc.

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN