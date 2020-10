Lễ hội chèo thuyền Sup và Kayak chinh phục hẻm Tu Sản Mèo Vạc năm 2020

BHG - Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Tam Giác Mạch tỉnh Hà Giang năm 2020, chiều 24.10, tại hẻm Tu Sản – Mã Pì Lèng (Mèo Vạc), UBND huyện Mèo Vạc phối hợp với Công ty UMOVE (Hà Nội) tổ chức Lễ hội chèo thuyền Sup và Kayak chinh phục hẻm Tu Sản – Mã Pì Lèng năm 2020. Dự có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí Thư Huyện ủy Mèo Vạc; Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Mèo Vạc cùng đông đảo các vận động viên (VĐV) đến từ các tỉnh, thành phố.

Đây là lần đầu tiên huyện Mèo Vạc tổ chức Lễ hội chèo thuyền Sup và Kayak chinh phục hẻm Tu Sản, với sự tham gia của hơn 150 VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp đến từ các câu lạc bộ yêu thích trải nghiệm Sup và Kayak và trên 60 thuyền gồm 40 Sup và 20 Kayak. Các VĐV trải nghiệm chèo thuyền bắt đầu từ mặt tràn thủy điện sông Nho Quế 1 qua hẻm vực Tu Sản đến thôn Tà Làng, xã Pải Lủng và ngược lại. Lễ hội càng thêm sôi động hơn tại chính giữa lòng hồ tại hẻm vực Tu Sản có sân khấu nổi, các VĐV, người dân được lắng nghe những ca khúc ngọt ngào của nữ ca sĩ Thái Thùy Linh, đã góp phần thêm nhộn nhịp, sôi động cũng như tiếp thêm động lực cho các VĐV trải nghiệm chèo thuyền ở sông Nho Quế nơi được ví như chốn bồng lai tiên cảnh trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Các VĐV trải nghiệm chèo thuyền trên dòng sông Nho Quế.

Tại lễ hội, các đại biểu, VĐV, các du khách đã tham gia lễ phát động ủng hộ, hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung. Số tiền hỗ trợ sẽ được huyện Mèo Vạc gửi tới đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất.

Các VĐV, người dân tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, Lễ hội chèo thuyền Sup và Kayak chinh phục hẻm Tu Sản đã diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó, đã góp phần giới thiệu, quảng bá với du khách trong và ngoài nước về các sản phẩm du lịch địa phương, danh lam thắng cảnh, du lịch trải nghiệm,… trên vùng đất Cao nguyên đá Đồng Văn.

Tin, ảnh: Vương Mai