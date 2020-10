BHG - Theo thống kê, tổng lượng khách DL đến tỉnh ta 9 tháng qua, ước đạt 373.850 lượt, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 39.850 lượt, khách nội địa ước đạt 334.000 lượt. Doanh thu dịch vụ DL ước đạt 542,4 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Công suất buồng, phòng bình quân của khối lưu trú chỉ đạt 15-20%. Trong giai đoạn hiện nay, lượng khách DL giảm mạnh; trung bình mỗi ngày đón khoảng 130 lượt khách. Đối với hoạt động lữ hành, lượng khách phục vụ trung bình đạt 10-15%. Kinh doanh dịch vụ nhà hàng đạt 40%. Tổng số người lao động trong lĩnh vực DL mất việc làm ước khoảng 3.565 lao động. Kinh phí ước thiệt hại trong thời gian dịch bệnh là 38.149 triệu đồng. Kéo theo đó là một số cơ sở kinh doanh bị nợ ngân hàng, do phải bù lỗ cho thanh toán bảo hiểm, trả lương nhân viên, thuê mặt bằng… Đến nay, có 262 cơ sở kinh doanh lưu trú; 80 cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống; 4 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; 66 cơ sở kinh doanh về lĩnh vực văn hóa không có khả năng chi trả tiền nợ.

Nhân viên Homestay Hà Giang Moment, xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) hướng dẫn khách cài đặt ứng dụng Bluezone.

Theo ông Lục Văn Chương, Phó Chủ tịch Hiệp hội DL tỉnh: Điều mà các doanh nghiệp DL cần nhất lúc này là Chính phủ tiếp tục các chính sách giảm chi phí, như: Điện, nước, viễn thông; tiếp tục giảm sâu hơn lãi vay, giãn nợ trong thời gian từ 12-24 tháng, khoanh nợ, tạo điều kiện các khoản vay mới. Giãn thời gian thu thuế trong vòng 3 tháng sau khi hết dịch, hoãn nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động để các doanh nghiệp có thời gian phục hồi kinh doanh…

Để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, theo Sở VHTT&DL trong thời gian tới ngành DL cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể, như: Phối hợp với các sở, ngành liên quan, kịp thời triển khai thực hiện các giải pháp chính sách về hỗ trợ cho doanh nghiệp DL theo Kế hoạch 127/KH-UBND của UBND tỉnh về “Thực hiện các giải pháp phục hồi hoạt động DL sau dịch Covid – 19 đối với những tháng cuối năm 2020 và năm 2021”. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổng kiểm tra cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh về việc thực hiện chất lượng tối thiểu phục vụ DL, công nhận các cơ sở đủ điều kiện thụ hưởng các chính sách hỗ trợ khó khăn do dịch Covid - 19 gây ra, như: Giảm giá điện; miễn, giảm lãi, phí hợp đồng tín dụng đã ký kết; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh DL; gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, miễn, giảm thuế, phí và lệ phí, miễn tiền chậm nộp thuế; xem xét cho vay mới đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh DL để khôi phục, duy trì sản xuất, kinh doanh...

Đồng thời, ngành DL cần tăng cường xây dựng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách DL phù hợp với trạng thái bình thường mới. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả mạng xã hội facebook, youtube... Triển khai Đề án Xúc tiến quảng bá DL tỉnh, như tổ chức không gian văn hóa, DL và thương mại tại Hà Nội; tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp DL Hà Giang; thi ẩm thực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Bài, ảnh: Lê Hải