5 đặc sản không thể bỏ qua khi ghé Hà Giang mùa hoa tam giác mạch

Hà Giang mùa này đẹp bát ngát với những triền hoa tam giác mạch nở hồng rực trong nắng, nhưng đừng vì mải ngắm hoa mà bỏ lỡ 5 đặc sản chỉ riêng có tại xứ sở cao nguyên đá bạn nhé!

1. Bia Thơm Tam Giác Mạch

Bia Thơm Tam Giác Mạch mang linh hồn của vùng cao nguyên đá

Bạn đã biết đến bia thủ công - craft beer, và băn khoăn một thứ bia Việt với nguyên liệu Việt? Bạn đã thử bia Thủ Công Tam Giác Mạch của nhà Thơm chưa? Sử dụng chính những hạt tam giác mạch từ vùng đất nhiều đá tai mèo, được trồng lên bởi chính những đồng bào người Mông nơi địa đầu tổ quốc, nhà Thơm đã mang vào trong từng chai bia cái khói khói của những đêm lạnh, chút vị đá tai mèo, cái bùi bùi ngậy ngậy của hạt mạch vùng cao. Không chỉ có ở Hà Giang, mà bia Thơm Tam Giác Mạch có thể tìm thấy ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, cũng như nhiều nơi khác, nhưng không nơi nào đặc biệt hơn Hà Giang, khi đó chính là nơi khai sinh ra thứ nguyên liệu kì diệu - Tam Giác Mạch. Ở Hà Giang, các bạn có thể tìm thấy bia Thơm Tam Giác Mạch ở thành phố Hà Giang, đến thị trấn Đồng Văn, thị trấn Mèo Vạc, cùng nhiều homestay đẹp lung linh ẩn giữa núi rừng cao nguyên đá.

2. Phở Tráng Kìm

Bát phở gà Tráng Kìm vàng ươm

Trên con đường đi từ thành phố Hà Giang lên Quản Bạ, kiểu gì cũng phải đi qua những ngọn núi cao hùng vĩ Bát Đại Sơn, với dòng sông Nho Quế uốn lượn ngay bên cạnh, đi qua những vùng lẻ tẻ vài ba nóc nhà với những đặc sản còn ẩn dấu. Phở Tráng Kìm, thực ra không hề im hơi lặng tiếng mà được coi như một điểm dừng chân với mọi đoàn du khách đã xuất phát từ sớm, đến đây vừa đúng giờ ăn sáng. Bát phở gà Tráng Kìm, nước đục vì ninh xương kĩ, thơm lừng mùi gà, nổi chút mỡ gà vàng béo ngậy, đám hành thái rối, bánh phở làm thủ công thái bằng tay… Ôi mới nghĩ đến đây mà tôi đã không kìm lòng được rồi! Chỉ một điều băn khoăn thôi, có đến mấy hàng phở gà Tráng Kìm cơ, các bạn nên tìm bạn đồng hành am hiểu để biết chính xác đâu là hàng xịn nhé!

3. Thịt gác bếp

Thịt trâu gác bếp vô cùng hấp dẫn của đồng bào tại Hà Giang

Thịt gác bếp thực ra không phải là đặc sản riêng có của mỗi Hà Giang, nhưng nếu đến vùng đất cao nguyên đá mà không thử thịt gác bếp ăn kèm với Bia Thơm Tam Giác Mạch thì lại là một thiếu sót lớn. Như thể sinh ra là để dành cho nhau vậy, trong thịt gác bếp có cái mùi khói gỗ mà bia Thơm có, lại có cái bùi bùi ngậy ngậy của thịt lợn tẩm ướp kĩ với những gia vị núi rừng. Nhìn những thanh thịt gác bếp đen nhánh, hoặc nâu nâu, nướng qua trên lửa cho ấm nóng, tước thớ thịt đỏ hồng bên trong ra, với cốc bia Thơm Tam Giác Mạch đợi sẵn, hoặc một chén rượu ngô cũng là một lựa chọn không tồi. Cặp đôi này không chỉ phù hợp ở Hà Giang những ngày mưa rét, hay những đêm núi đá lạnh, mà còn cực kì thích hợp để theo về xuôi làm quà. Bạn có thể tìm thấy thịt gác bếp ở các chợ thị trấn Đồng Văn, Mèo Vạc, hoặc các chợ phiên của đồng bào người Mông.

4. Mì Nhật Soba từ hạt tam giác mạch

Mì soba tam giác mạch cầu kỳ trong cả cách chế biến và thưởng thức

Có thể với nhiều người, thì cái tên Tam giác mạch còn xa lạ, nhưng thực tế thì tam giác mạch còn được gọi là kiều mạch, hay Soba trong tiếng Nhật, và cũng là tên của một loại mì cổ truyền rất nổi tiếng của xứ hoa anh đào. Khác với mì Udon và Ramen được làm bằng bột mì, mì Soba được làm từ bột hạt tam giác mạch, mang hương vị rất khác so với những loại mì bình thường. Hạt tam giác mạch nhiều chất xơ, lại cần đun lâu mới chín, khi đem vắt thành những sợi mì nâu nâu hoặc vàng đậm, khi ăn sợi mì hơi cứng, lại ngậy ngậy thơm thơm một mùi rất khác so với mì bình thường. Nước dùng của mì soba cũng không cần quá đặc biệt, bởi tất cả hương vị, nét độc đáo đã nằm trong chính những sợi mì từ hạt cây tam giác mạch bản địa Hà Giang rồi. Hiện nay trào lưu sử dụng thực phẩm hữu cơ đang lên ngôi, thì mì soba, hay kiều mạch lại được biết đến nhiều hơn. Không chỉ là một loại mì đặc sắc của Nhật Bản với nguyên liệu Việt, mà còn là một loại thực phẩm an toàn, có lợi cho sức khỏe.

5. Trà Shan tuyết

Những cô gái người Dao hái trà shan tuyết

Nước trà đỏ, ngọt hậu, cánh to, thân trà cổ thụ là những đặc trưng của cây trà Shan tuyết vùng Hoàng Su Phì Hà Giang. Vùng Hoàng Su Phì rất nổi tiếng với những gốc trà shan hàng chục, hàng trăm năm tuổi, được gìn giữ như báu vật của những cộng đồng người Mông sinh sống trên những đỉnh núi quanh năm ẩm ướt, đón mây bay. Thân chè to, mấy người ôm, cành trà khỏe, đứng được lên trên để hái những lá xanh ngắt. Cây trà sinh trưởng mạnh mẽ giữa khí hậu thật khắc nghiệt, đã đem lại những búp lá thơm cái thơm của núi rừng. Trà Hoàng Su Phì có thể được tìm thấy một cách đầy tình cờ ngay bên đường, ở một lán dựng vội để thu hái, hay ở trung tâm thị trấn Hoàng Su Phì. Mỗi nơi trà Shan Hoàng Su Phì đều có những nét thú vị riêng. Uống một chén trà ấm nóng, hay đem về xuôi làm quà, đều có thể mang theo trà Shan cả.

