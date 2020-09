BHG - Một “mùa gieo chữ’ lại đến với miền đá gian khó. Dù còn nhiều khó khăn nhưng các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng với các cơ sở giáo dục, cấp ủy, chính quyền các địa phương đang quyết tâm đạt được nhiều thắng lợi trong năm học mới.

Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong trong ngày khai giảng năm học mới.

Năm học 2019 – 2020 đánh dấu nhiều thành công khi 100% các trường mầm non triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, thực hiện các biện pháp chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số; trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 99,91%. Giáo dục tiểu học duy trì 2 buổi/ngày; tiếp tục thực hiện chuyển học sinh từ điểm trường về hoc tại trường chính (năm học 2019 – 2020 còn 897 điểm, giảm 38 điểm trường). Bậc THCS, THPT triển khai các hình thức và phương pháp dạy học mới; xây dựng các chủ đề tích hợp và liên môn; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Các cấp học đã xây dựng nhiều mô hình giáo dục hay, hiệu quả, như: Mô hình giữ gìn nét văn hóa dân tộc Cờ Lao, hát tiếng Nùng trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, mô hình “Lớp học kiểu mẫu” trên địa bàn huyện Xín Mần, mô hình “Giỏ sách mini” tại Trường Tiểu học thị trấn Mèo Vạc… Đây chính là cơ sở để ngành giáo dục tỉnh ta hướng đến năm học 2020 – 2021 gặt hái nhiều kết quả.

Đồng chí Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Hiện ngành đang tích cực triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch, từng bước cải thiện cơ sở vật chất cho các trường và cơ sở giáo dục. Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu giáo dục, trang cấp thiết bị cho các trường PTDT bán trú, trường có học sinh bán trú. Công tác xã hội hóa giáo dục được các cấp, các ngành quan tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ mạnh mẽ. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục hiện nay vẫn chưa đồng đều giữa các vùng miền trong tỉnh. Tình trạng học sinh đi học không chuyên cần, bỏ học giữa chừng ở một số địa phương còn nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Đội ngũ giáo viên còn thiếu; một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chưa được giao đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên theo định mức, hiện toàn ngành thiếu 1.830 giáo viên theo định mức, chủ yếu thiếu giáo viên dạy môn tiếng Anh và Tin học.

Bên cạnh đó, một số cơ sở giáo dục kinh phí chỉ được cấp theo số lượng người làm việc thực tế, không được cấp theo định biên được giao hoặc cấp theo định mức quy định nên khó khăn cho các cơ sở giáo dục trong việc hợp đồng thêm giáo viên, nhân viên làm việc hoặc chi trả tiền thừa giờ cho giáo viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu; nhiều đơn vị trường học xuống cấp nhưng nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp hạn hẹp. Nơi sinh hoạt của học sinh các trường PTDT bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú còn thiếu; thiếu nguồn nước sạch phục vụ học sinh, chủ yếu dùng nước tự nhiên; nhà bếp, công trình vệ sinh hầu hết là công trình tạm chưa được đầu tư xây dựng. Việc huy động học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học các trường THPT còn khó khăn; công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, THPT còn nhiều bất cập.

Bước vào năm học 2020 – 2021, ngành GD&ĐT đang tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, sắp xếp dồn các trường, điểm trường đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục đảm bảo đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên đạt chuẩn. Chỉ đạo các cở sở giáo dục tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động tối đa học sinh trong độ tuổi đến trường, duy trì sỹ số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn. Ưu tiên bố trí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai hiệu quả chương trình sách giáo khoa lớp 1.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đặt ra, ngành GD&ĐT đang triển khai thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc tinh giản chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện nghiêm kỷ luật chuyên môn gắn với việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản hướng dẫn; chú trọng tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, quản lý giáo dục; triển khai hiệu quả các phần mềm quản lý, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan, môi trường giáo dục thân thiết, lành mạnh, phát triển toàn diện. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong giáo dục, như: “Dạy tốt – Học tốt”, “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức và tự học”, “Học tập và làm theo 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”…

“Trong năm học 2020 – 2021, Sở GD&ĐT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở giáo dục nhằm phòng ngừa, phát hiện kịp thời những biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy định về công tác quản lý tài chính, chuyên môn” – Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thế Bình cho biết thêm.

Bài, ảnh: KIM TIẾN