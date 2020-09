Vững tâm thế vào năm học mới

BHG - Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 khiến việc học của học sinh (HS) bị giãn hoãn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của ngành Giáo dục và các địa phương, năm học 2019 – 2020 khép lại với nhiều kết quả quan trọng, là nền tảng vững chắc để toàn ngành vững tâm bước vào năm học mới.

Phụ huynh và học sinh chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho năm học mới.

Năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, sắp xếp tinh gọn mạng lưới các trường học và cơ sở giáo dục; thực hiện hiệu quả Đề án chuyển HS từ điểm trường về trường chính giai đoạn 2016 - 2020. Hiện, toàn tỉnh có 821 cơ sở giáo dục với tổng số 245.646 trẻ mầm non, mẫu giáo, HS phổ thông, học viên bổ túc văn hóa với 897 điểm trường (giảm 38 điểm so với năm học trước); có 236 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 18.872 cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên, hầu hết các nhà giáo có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn.

Các cơ sở giáo dục tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả như: Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm; thư viện thân thiện trong trường học; giáo dục kĩ năng sống cho HS; xây dựng môi trường, cảnh quan sư phạm an toàn, sạch đẹp; xây dựng các chủ đề tích hợp, liên môn; chú trọng giáo dục di sản, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, CNTT trong học tập và giảng dạy. Trong năm học, có 39 dự án được trao giải Cuộc thi KHKT dành cho HS trung học cấp tỉnh. Qua đó, tỷ lệ HS đạt học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt các cấp học tăng lên; các địa phương giữ vững chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục THCS mức độ 1; chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các cấp học thực hiện theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người học; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 88,07%; thí điểm xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm thi trực tuyến, đánh giá xếp loại HS tự động mang lại hiệu quả rất khả quan và đẩy mạnh cải cách hành chính. Các địa phương tập trung nguồn lực, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy; phát triển mô hình trường chất lượng cao. Công tác xã hội hóa giáo dục đạt nhiều kết quả nổi bật với tổng kinh phí hỗ trợ trên 150 tỷ đồng. Đội ngũ nhà giáo từng bước được bồi dưỡng nâng cao về chất lượng, nghiệp vụ, dần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.

Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai (thành phố Hà Giang) vệ sinh khuôn viên trường, chuẩn bị đón học sinh.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Giáo dục vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Các nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục còn rất hạn chế, trong khi nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học còn nhiều; số phòng học bán kiên cố, phòng học tạm của các trường Mầm non, phổ thông còn nhiều; các hạng mục công trình phục vụ học tập, như: Phòng học bộ môn, phòng thiết bị, phòng làm việc hiệu bộ, phòng học đa năng, thư viện, y tế của các bậc học còn thiếu; biên chế giáo viên được giao thiếu so với quy định. Công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng HS sau THCS, THPT còn nhiều bất cập. Do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động chuyên môn của ngành phải giãn hoãn hoặc dừng tổ chức.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, năm nay HS cả nước khai giảng và bắt đầu năm học mới từ ngày 5.9. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa mới, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đều được các địa phương thực hiện hoàn thành. HS kết thúc những ngày Hè sôi động, tự tin, vững tâm bước vào năm học mới. Đối với các bậc phụ huynh có con em năm nay vào lớp 1, tuy có chút lo lắng do lớp 1 bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của các nhà trường và tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình giáo dục phổ thông mới nên phụ huynh đều yên tâm và hy vọng các con sẽ học tập tốt chương trình học mới.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, cho biết: Năm học 2020 – 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và cũng là năm đầu thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; toàn ngành Giáo dục tiếp tục tăng cường quán triệt và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo Bộ GD&ĐT, của tỉnh về công tác GD&ĐT; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực; triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác GD&ĐT vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số; duy trì sỹ số HS. Các cơ sở giáo dục theo dõi sát sao tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để vừa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch vừa triển khai linh hoạt các nhiệm vụ năm học mới; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục - đào tạo; nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên gắn với triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh; bảo đảm an toàn trường học. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục.

Với nhiều giải pháp quan trọng của ngành chức năng và các địa phương nhằm hướng đến mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng giáo dục; kỳ vọng một năm học mới sẽ mang lại nhiều thành tựu nổi bật, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN