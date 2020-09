Quản Bạ tích cực chuẩn bị cho Lễ hội

BHG - Mùa Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” tỉnh Hà Giang lần thứ VI đang đến gần. Huyện Quản Bạ đã tích cực thực hiện các công đoạn chuẩn bị, với mong muốn thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Người dân trong huyện trồng hoa dọc Quốc lộ 4C tạo cảnh quan phục vụ Lễ hội.

Trưởng phòng Văn hóa huyện Quản Bạ, Nguyễn Tiến Hồng, cho biết: “Đến nay, huyện đã làm tốt các công đoạn chuẩn bị cho Lễ hội sắp tới với mong muốn bảo tồn, quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống và phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc đến với du khách trong và ngoài nước. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, công tác tổ chức năm nay còn đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Chính quyền địa phương đã thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh cho các nhà hàng, quán ăn, cơ sở lưu trú. Có kế hoạch hỗ trợ các công ty tour đưa khách du lịch đến với huyện trong mùa Lễ hội. Với mong muốn Lễ hội diễn ra tốt đẹp, lan tỏa được những giá trị đặc sắc riêng có của nhân dân các dân tộc vùng cao, tạo điểm nhấn cho du lịch vùng Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn”.

Để phục vụ cho Lễ hội, huyện Quản Bạ trồng hoa theo 3 đợt, kéo dài từ giữa tháng 8 đến tháng 12 năm nay, với diện tích 79 ha. Trong đó, tập trung trồng nhiều ở khu vực Cổng trời, các điểm dừng chân: Thạch Sơn Thần, hang Lùng Khúy, dọc Quốc lộ 4C... và chú trọng đến việc điều chỉnh để hoa nở rộ vào đúng tuần khai mạc Lễ hội. Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm chỉnh trang đô thị tại trung tâm thị trấn Tam Sơn, tạo cảnh quan bằng cách sắp xếp các chậu hoa dọc theo Quốc lộ để chào đón du khách. Thiết kế các điểm bày bán sản phẩm địa phương phục vụ khách tham quan, mua sắm nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Tại các xã, thị trấn đã chuẩn bị các công đoạn trồng hoa Tam giác mạch như: Làm đất, ủ phân, xác định rõ khung thời vụ và hướng dẫn người dân thực hiện gieo trồng, chăm sóc theo đúng thời gian, quy trình và vị trí đã được quy hoạch. Nhằm tăng thêm các điểm hấp dẫn cho Lễ hội, huyện dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng, như: Giải đua SUP (Standing up paddle board- lướt ván đứng) “Cúp sông Miện” năm 2020; Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc huyện Quản Bạ. Các xã, thị trấn cũng tổ chức các hoạt động đặc thù của địa phương: Lễ hội Đền Bình an; Ngày hội văn hóa dân tộc Bố Y và Tết Lúa mới; Lễ hội Ẩm thực làng nghề; Lễ hội Dệt lanh...

Để đảm bảo tốt việc phục vụ du khách, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động các nhà nghỉ, khách sạn, homestay cải tạo, nâng cấp phòng nghỉ, cảnh quan, chất lượng dịch vụ; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện tốt các quy định về giá phục vụ trong dịp lễ hội; tăng cường quảng bá du lịch, văn hóa, con người Quản Bạ.

Bài, ảnh: LÊ HẢI