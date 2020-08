Tự hào mùa Thu cách mạng

BHG - Tháng Tám, mùa Thu lặng lẽ về trên dải đất biên cương cực Bắc của Tổ quốc; chúng ta tự hào về những ngày quật khởi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 – mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc. Những ngày Thu tháng Tám lịch sử này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh không ngừng ra sức thi đua lao động, sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hào khí của những ngày Cách mạng tháng Tám càng khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, thôi thúc mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng lòng vượt khó, xây dựng quê hương cực Bắc ngày càng giàu đẹp, văn minh!

Đoàn viên, thanh niên huyện Hoàng Su Phì cùng nhân dân xã Bản Phùng mở đường liên thôn.

Những ngày này, trên khắp các ngả đường, tuyến phố đều rợp bóng cờ hoa. Mỗi người dân, ai ai cũng bồi hồi, xúc động xen lẫn niềm tự hào khi nhìn lại những năm tháng lịch sử huy hoàng của dân tộc. Mùa Thu năm ấy, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; cả dân tộc Việt Nam triệu người như một đã đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “…Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

75 năm qua, từ một Đảng mới 15 tuổi, với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, Đảng ta đã tài tình lãnh đạo đất nước vững vàng vượt qua mọi thử thách, cam go, đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tự hào tiến bước dưới truyền thống 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn vượt qua mọi khó khăn, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi mặt của đời sống xã hội, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế có bước phát triển khá, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân của tỉnh đạt 6,8%, mức khá so với các tỉnh trong khu vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt trên 44.600 tỷ đồng, tăng 71,3% so với giai đoạn 2010 - 2015. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 30 triệu đồng, tăng 57,4% so với năm 2015.

Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa đẩy mạnh phát triển cây trồng, vật nuôi thế mạnh, phù hợp với điều kiện tự nhiên. Dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền cùng sự tích cực thực hiện của người dân; ngành Nông nghiệp trên địa bàn phát triển khá toàn diện theo hướng hàng hóa tập trung, gắn giữa phát triển vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp được vận dụng triển khai sáng tạo, hiệu quả. Sản lượng lương thực hàng năm đều tăng. Đặc biệt, Chương trình xây dựng Nông thôn mới, bằng cách làm sáng tạo, phù hợp cùng với sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân đã đem đến diện mạo mới cho khu vực nông thôn của tỉnh.

Sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp có bước phát triển khá. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế tăng bình quân 12,7%/năm. Tỉnh đã thu hút được một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Vingroup, TH true MILK, FLC... đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế, tiềm năng. Tập trung triển khai nhiều giải pháp khuyến khích phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; qua đó, mang lại những kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển KT - XH, giải quyết việc làm, giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Du lịch từng bước được đầu tư phát triển theo hướng bền vững. Tăng trưởng du lịch bình quân đạt 16%/năm.

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội cũng được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chăm lo. Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,22%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, tạo việc làm cho trên 91.000 lao động. Đặc biệt, chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở đã nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “uống nước, nhớ nguồn” của đồng bào các dân tộc tỉnh nhà. Tính đến hết tháng 7.2020, đã có 3.214 hộ triển khai xây dựng nhà ở; trong đó có 2.695 ngôi nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng bộ tỉnh, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã giành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong không khí hào hùng của những ngày Thu tháng Tám, các địa phương trong toàn tỉnh hướng về ngày lễ trọng đại của đất nước với nhiều hoạt động ý nghĩa cùng các phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi. Qua đó, thổi bùng lên tinh thần yêu nước, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc để toàn Đảng, toàn dân đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025!

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG