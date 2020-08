Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho Kỳ thi THPT

BHG - Kỳ thi THPT năm 2020 sẽ chính thức diễn ra từ 9 - 10.8. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho kỳ thi, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đang tăng cường phối hợp, triển khai các hoạt động tuần tra kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm thi.

Đội CSGT thành phố Hà Giang ra quân đảm bảo ATGT cho kỳ thi THPT.

Theo đó, để phục vụ cho các thí sinh hoàn tất thủ tục dự thi, lực lượng CSGT toàn tỉnh xây dựng các phương án đảm bảo trật tự ATGT; bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại 29 điểm thi và các vị trí phức tạp có nguy cơ ùn tắc. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp nhằm đảm bảo thông suốt, an toàn trên các tuyến vận chuyển đề thi, bài thi. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường và hành lang ATGT bảo đảm không xảy ra ách tắc giao thông. Đồng thời, tổ chức tuần tra lưu động, xử lý vi phạm về an toàn kỹ thuật, đón, trả khách không đúng nơi quy định, chèo kéo hành khách tại các bến xe nhằm đảm bảo cho cán bộ, thí sinh có mặt tại phòng thi an toàn, đúng thời gian quy định.

Mặt khác, để chủ động đối phó với các tình huống, lực lượng CSGT phân công cán bộ trực 24/24h; phối hợp với ngành Giao thông vận tải nắm bắt tình hình, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” để huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng xử lý các tình huống bất ngờ, như: Sạt lở, ngập úng cục bộ… đảm bảo thông tuyến nhanh, không để tình trạng thí sinh đến muộn giờ thi. Đồng thời, phối hợp với các đội thanh niên tình nguyện của các huyện, thành đoàn tham gia điều tiết, phân luồng bảo đảm trật tự ATGT, hỗ trợ tối đa cho thí sinh và người nhà.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN