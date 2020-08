Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại thành phố Hà Giang

BHG - Ngày 9.8, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp tại các điểm thi ở thành phố Hà Giang, gồm: Trường THPT Ngọc Hà, THPT Chuyên và THPT Lê Hồng Phong.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra tại Trường THPT Ngọc Hà.

Theo báo cáo của các điểm thi, trong ngày đầu tiên hầu hết các thí sinh đều đến đúng giờ. Cán bộ coi thi đã phối hợp với bộ phận y tế thực hiện đo thân nhiệt trước khi các em bước vào phòng thi, nhắc nhở thí sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Tại các điểm thi chưa phát hiện thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thi ở phòng thi dự phòng. Các điểm thi cũng thực hiện tốt việc bảo quản đề thi, bài thi; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ được phân công; thực hiện nghiêm túc quy chế thi; thường xuyên nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Các lực lượng chức năng phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự cho kỳ thi diễn ra thành công. Mong muốn các thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài để đạt kết quả cao nhất.

HỒNG DUYÊN – HẢI TÚ