BHG - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay rất “đặc biệt”, chưa có tiền lệ khi được chia làm 2 đợt và thí sinh thi trong bối cảnh dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp. Với quyết tâm và sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành, kỳ thi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thí sinh điểm thi Trường THPT Chuyên tự tin kết thúc kỳ thi. Ảnh: AN GIANG

Năm nay, Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, các trường đại học chỉ tham gia Đoàn Thanh tra của Bộ GD&ĐT. Tại tỉnh ta, Học viện An ninh nhân dân và Đại học Công đoàn tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ, trực tiếp kiểm tra toàn diện về kỳ thi. Ngay từ khi có lịch tổ chức kỳ thi của Bộ GD&ĐT, tỉnh đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, kinh phí, phương án hỗ trợ thí sinh; đặc biệt triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

Đo thân nhiệt cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Đồng Văn. Ảnh: MY LY

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 29 điểm thi, tăng 9 điểm thi so với năm 2019; 264 phòng thi với 5.639 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 5.263 thí sinh giáo dục phổ thông, 375 thí sinh giáo dục thường xuyên, 721 thí sinh tự do. Có 5.435 thí sinh đăng ký thi xét công nhận tốt nghiệp; 1.630 thí sinh đăng ký thi xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh; 203 thí sinh chỉ đăng ký thi lấy kết quả phục vụ tuyển sinh.

Trong 2 ngày 9 -10.8, thời tiết trên địa bàn tỉnh thuận lợi, các thí sinh đến điểm thi an toàn; các thí sinh có mặt từ rất sớm trước mỗi buổi thi để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang. Em Trần Minh Huệ, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên (thành phố Hà Giang) chia sẻ: “Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên thời gian học bị gián đoạn, tuy chương trình học được Bộ GD&ĐT tinh giản nhưng em cũng có chút lo lắng. Đến điểm thi, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và được mọi người động viên giúp em yên tâm hơn, tâm lý thoải mái hơn”.

Đội xe ôm tình nguyện của đoàn viên, thanh niên xã Xín Mần (Xín Mần) sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh. Ảnh: TRỌNG TOAN

Phía ngoài phòng thi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt các bậc phụ huynh. Chị Đinh Thị Thanh Tâm, phụ huynh em Trần Phương Linh (thành phố Hà Giang) cho biết: “Kỳ thi năm nay có nhiều điều đặc biệt; gia đình và các con vừa lo lắng kết quả thi, vừa lo lắng về an toàn phòng dịch. Tuy nhiên, để các con có tâm lý thoải mái, tự tin, gia đình tôi luôn động viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất. Hy vọng các con sẽ cố gắng vượt qua kỳ thi với kết quả tốt nhất”.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hoàng Su Phì rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Tại các huyện vùng cao Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, kỳ thi diễn ra nghiêm túc; tất cả thí sinh đều được hỗ trợ tối đa. Tại thành phố Hà Giang, nơi có 4 điểm thi với trên 1.240 thí sinh. Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo về các phương án ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và đảm bảo các điều kiện an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phó Bí thư Thành đoàn Đỗ Hà Văn cho biết: “Năm nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và thời tiết diễn biến bất thường nên Thành đoàn xây dựng kế hoạch tiếp sức mùa thi sớm hơn; lực lượng ĐVTN tham gia đông hơn, hỗ trợ thí sinh đo thân nhiệt, hướng dẫn phân luồng giao thông, chuẩn bị trang thiết bị y tế như: Nước sát khuẩn, khẩu trang, động viên thí sinh tự tin hoàn thành tốt các bài thi”.

Các thí sinh tại điểm thi Trường Lê Hồng Phong trước giờ thi môn Ngữ Văn. Ảnh: Hoàng Cừ

Về công tác phòng, chống dịch Covid - 19; lãnh đạo Sở Y tế cho biết: Tỉnh ta không có thí sinh diện F1, F2. Các thí sinh đi Đà Nẵng về đã hoàn thành thời gian cách ly và tham gia kỳ thi bình thường. Sở phối với chặt chẽ với Sở GD&ĐT triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; huy động lực lượng y tế các địa phương tiến hành phun khử khuẩn tất cả các điểm thi và đo thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay sát khuẩn cho thí sinh.

Đề thi năm nay được giáo viên và thí sinh đánh giá khá hay, vừa sức, phù hợp với chương trình tinh giản của Bộ GD&ĐT, có độ phân hóa. Đặc biệt đề thi Ngữ văn có hướng mở, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phát huy khả năng tự luận, kết nối vấn đề nghị luận với thực tế đời sống từ rất nhiều góc độ, nhất là khi lý giải vì sao cần phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Em Trần Quang Huy, thí sinh Trường THPT Chuyên chia sẻ: “Đề thi năm nay vừa tầm, kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa và giống đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT. Em và các bạn trong phòng đều làm khá tốt các bài thi”.

Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thế Bình cho biết: “Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các phương án cụ thể, chuẩn bị chu đáo nhất tất cả các điều kiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn cả về an ninh và dịch bệnh. Thi trong mùa dịch, mọi sự chuẩn bị đều phải chu đáo, cặn kẽ, cụ thể từng giải pháp, từng phương án để xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh, đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Quy chế thi. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỳ thi đã diễn ra thành công, an toàn…”.

BIỆN LUÂN