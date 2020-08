BCĐ thi cấp tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang

BHG - Ngày 2.8, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ thi cấp tỉnh.

Kỳ thi năm nay, huyện Vị Xuyên có 3 điểm thi tại Trường THPT Vị Xuyên, THPT Việt Lâm và Trường THCS&THPT Linh Hồ với 608 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố Hà Giang có 4 điểm thi gồm: THPT Chuyên, THPT Lê Hồng Phong, THPT Ngọc Hà và THPT DTNT tỉnh với tổng số 1.249 thí sinh đăng ký dự thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cùng đoàn công tác kiểm tra phòng y tế tại Điểm thi THPT DTNT tỉnh

Đến thời điểm này, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang đã phổ biến, quán triệt Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ Kỳ thi; bố trí nơi ăn nghỉ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi; hoàn thành việc tổ chức ôn tập cho học sinh, lập danh sách thí sinh cư trú tại những xã, thôn giao thông đi lại khó khăn, có khả năng bị ảnh hưởng khi có mưa lũ để sắp xếp nơi ăn, nghỉ cho các em; xây dựng phương án dự phòng sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh; Trường THPT DTNT tỉnh cho các em học sinh tập trung về trường sớm. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, các địa phương đã có phương án phòng chống dịch như: Dự phòng về phòng thi và cán bộ coi thi, trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang, có kế hoạch phun khử khuẩn trước khi diễn ra Kỳ thi; huy động lực lượng y tế tham gia đo thân nhiệt cho thí sinh khi vào điểm thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận tại buổi làm việc với BCĐ thi huyện Vị Xuyên

Làm việc với lãnh đạo huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị kỳ thi. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 và tình hình thời tiết, đồng chí đề nghị các huyện, thành phố không được chủ quan; phải có phương án dự phòng, xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra; quan tâm đến công tác y tế, chuẩn bị đầy đủ thuốc, khẩu trang, nước sát khuẩn và triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; huy động cán bộ ngành y tế kiểm tra đo thân nhiệt thí sinh trước khi bước vào phòng thi. BCĐ thi cấp huyện, thành phố rà soát lại tất cả các khâu chuẩn bị kỳ thi; xem xét thay đổi vị trí các phòng phục vụ kỳ thi ở các điểm thi chưa phù hợp; bổ sung cơ sở vật chất còn thiếu; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Sở GD&ĐT nắm bắt tình hình thí sinh và đề xuất giải pháp với Bộ GD&ĐT về công tác phòng, chống dịch; quán triệt, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ làm công tác thi.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN – NGUYỄN NGÂN