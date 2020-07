BHG - Ngày 15.7, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Bảo tàng tỉnh An Giang tổ chức triển lãm ảnh “Danh thắng và con người An Giang” tại Bảo tàng Hà Giang. Triển lãm trưng bày gần 100 hình ảnh, tư liệu giới thiệu tổng quan về An Giang, văn hóa Óc Eo và văn hóa các dân tộc sinh sống tại An Giang.

An Giang mùa nước đổ. Ảnh: TL

Đây là chương trình phối hợp giữa Bảo tàng tỉnh Hà Giang với các bảo tàng tỉnh, thành phố trong cả nước về việc học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác bảo tàng, đổi mới hoạt động trưng bày triển lãm, kết hợp giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tư liệu về mảnh đất và con người mỗi địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Thông qua triển lãm, giúp nhân dân tỉnh Hà Giang và khách tham quan hiểu thêm về nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc tại tỉnh An Giang. Đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh về di tích lịch sử, kiến trúc văn hóa, những địa danh nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam như: Khu di chỉ văn hóa Óc Eo - Ba Thê, Miếu bà Chúa Xứ núi Sam, khu sinh thái rừng tràm Trà Sư…, đặc biệt là những danh lam thắng cảnh mang đậm nét du lịch tín ngưỡng, sinh thái, cộng đồng của An Giang - vùng đất Tây Nam Bộ của Tổ Quốc.

Triển lãm diễn ra từ ngày 15.7 đến tháng 9.2020

Viên Mừng (Bảo tàng tỉnh)