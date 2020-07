Quang Bình gấp rút chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT

BHG - Cùng với các thí sinh (TS) trong toàn tỉnh, còn khoảng nửa tháng nữa 388 TS của huyện Quang Bình sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công, huyện đang gấp rút chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực cũng như tổ chức ôn tập, bổ sung kiến thức cho các em học sinh bước vào kỳ thi với tâm lý vững vàng nhất.

Học sinh Trường THPT Quang Bình tích cực ôn luyện, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp.

Đồng chí Chẳng Thị Liên, Phó Chủ tịch UBND huyện Quang Bình, Trưởng Ban BCĐ thi tốt nghiệp THPT cấp huyện năm 2020 cho biết: “Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức kỳ thi tại huyện phải phán ánh được thực chất kết quả, chất lượng dạy và học, tạo ra những tác động tích cực đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu đổi mới, căn bản, toàn diện nền giáo dục. Với tinh thần, trách nhiệm cao, BCĐ cấp huyện có sự phân công nhiệm vụ rõ tới các cấp, các ngành thành viên để thực hiện tốt công việc đề ra. Trong kỳ thi này, toàn huyện có 388 TS đăng ký tham gia dự thi; trong đó, có 327 TS đang là học sinh lớp 12 và 61 TS tự do. Đặc biệt, trong số các TS tự do, có 1 TS cao tuổi đăng ký dự thi. Về địa điểm thi đặt tại 2 trường THPT Xuân Giang, THPT Quang Bình, với 17 phòng thi chính thức, 2 phòng dự phòng và 2 phòng chờ. Qua kiểm tra, các thành viên đã chủ động chuẩn bị từ khá sớm và chu đáo cho kỳ thi theo đúng quy trình, các khâu đảm bảo chặt chẽ, kỹ lưỡng”.

Bên cạnh nguồn kinh phí của huyện hỗ trợ cho các đơn vị tổ chức kỳ thi THPT trên 140 triệu đồng, để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng trinh sát trực tiếp làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Ngoài các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; điện thắp sáng, việc lên kịch bản ứng phó với những tình huống bất thường có thể xảy ra do mưa bão, lũ lụt được chuẩn bị chi tiết. Cùng với đó, các đơn vị y tế bố trí con người túc trực bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và học sinh tham gia kỳ thi. Với quan điểm không để thí sinh nào phải bỏ thi, cùng với nỗ lực của huyện, các xã, thị trấn làm tốt công tác xã hội hoá, vận động nhân dân tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn, nghỉ, đi lại cho TS tham dự đầy đủ kỳ thi.

Dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song, với nội dung chương trình học được Bộ GD&ĐT giảm tải và những điểm mới của kỳ thi năm nay, các trường đã bám sát để tổ chức ôn tập cho học sinh. Thầy giáo Nguyễn Thành Chung, Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Giang cho hay: “Tại điểm thi của trường có 209 TS đăng ký dự thi và 11 phòng thi chính thức. Hiện các học sinh đang được thi thử đánh giá chất lượng bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Nhà trường vẫn sẽ tiếp tục ôn luyện cho học sinh đến đầu tháng 8, giúp các em trang bị đầy đủ kiến thức, bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Đến giờ phút này, mọi công tác chuẩn bị của trường đã cơ bản hoàn tất”.

Em Lê Lan Anh, lớp 12C1, Trường THPT Xuân Giang chia sẻ: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có những điểm mới hết sức thuận lợi cho chúng em. Với nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, em đã tập trung cao độ cho việc ôn thi để tích lũy kiến thức, có thể hoàn thành tốt các môn thi bắt buộc, gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi trong tổ hợp Khoa học xã hội. Vừa qua, chúng em được thi thử online để kiểm tra năng lực của học sinh khối 12. Do nhà ở cách xa nên nhà trường đã bố trí, hỗ trợ cho em được ở lại nhà dân trong những ngày thi tới đây, tâm lý em không quá căng thẳng mà sẵn sàng, tự tin tham gia kỳ thi”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đang đến gần, ở giai đoạn “nước rút” này, các em đã dành toàn bộ thời gian chuẩn bị kỹ càng kiến thức cho kỳ thi đạt kết quả như mong đợi. Với các phương án, giải pháp cụ thể từ khâu nhỏ nhất, là điều kiện để kỳ thi diễn ra đúng quy chế.

