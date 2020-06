Nỗ lực chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT

BHG - Còn gần 2 tháng, các thí sinh (TS) sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Kỳ thi diễn ra muộn hơn so với các năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; công tác chuẩn bị đang được ngành giáo dục triển khai thực hiện trên tinh thần hướng đến một kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thành công.

Học sinh khối 12, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THPT tỉnh ôn tập, bổ sung kiến thức chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 9 - 10.8. Kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới, thay đổi về tên gọi, tính chất, chủ yếu tập trung kiểm tra kiến thức cơ bản để phục vụ mục tiêu chính là xét tốt nghiệp THPT. Các địa phương được giao trách nhiệm toàn diện về nhiệm vụ tổ chức kỳ thi; các cơ sở giáo dục Đại học không tham gia coi thi, chấm thi. Đặc biệt, kỳ thi cũng được tăng cường thanh tra 3 cấp, các biện pháp kỹ thuật, quy định chi tiết, trách nhiệm từng bộ phận. Theo kế hoạch, tỉnh tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì, với 29 điểm thi và 283 phòng thi. Tổng số TS dự kiến đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là 6.491 TS. Trong đó, có 4.920 TS đang theo học lớp 12 và 1.571 TS tự do, tăng 1.338 TS so với năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: “Với tinh thần khẩn trương, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã phân công nhiệm cụ thể cho các thành viên, nhằm phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức thi. Dự kiến nhân lực tham gia tổ chức kỳ thi trên 1.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Công tác tập huấn cho giáo viên cũng được tiến hành để tất cả đội ngũ tham gia vào kỳ thi nắm chắc quy chế thi. Rút kinh nghiệm trong kỳ thi năm 2019, Sở GD&ĐT, rà soát, lựa chọn nhân sự cho các Ban của Hội đồng thi, cán bộ làm thi, đảm bảo là những người có trách nhiệm cao nhất; phẩm chất đạo đức tốt; nắm vững nghiệp vụ; không đang trong thời gian bị kỷ luật về quy chế thi; không được tham gia tổ chức thi tại địa phương nơi có người thân dự thi và có năng lực chuyên môn tốt”.

Theo kế hoạch điều chỉnh khung thời gian năm học 2019 - 2020, các cơ sở giáo dục đã rà soát, sắp xếp lại chương trình, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS theo quy định. Thời điểm này, các trường đã tổ chức ôn thi, bổ trợ kiến thức cho HS khối 12. Thầy giáo Nguyễn Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Yên Bình, huyện Quang Bình, cho biết: “Nhà trường có 116 HS lớp 12, các TS tham gia dự thi phải hoàn thành hồ sơ và đăng ký dự thi từ ngày 15.6 đến hết ngày 30.6. Hiện, chúng tôi tập trung hướng dẫn các em hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi cũng như tăng cường thời gian ôn tập để HS chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THPT tỉnh, công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi và ôn thi cho HS được triển khai từ rất sớm. Với 166 HS tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhà trường đã tổ chức cho các em thi thử lần 1 để phân loại theo năng lực, kịp thời phụ đạo, bổ sung kiến thức đối với những em chưa đạt. Song song với đó, trường lưu tâm đến việc tuyên truyền, quán triệt về quy chế thi, những điểm mới cần lưu ý đến cán bộ, giáo viên và HS. Em Ma Thị Nhung, lớp 12A1 chia sẻ: “Các thầy, cô giáo tận tình và quan tâm đến việc học tập của HS, đối với các bộ môn chính, chúng em được ôn trên 30 tiết/môn. Tất cả các bạn đều đang rất nỗ lực và cố gắng, chuẩn bị cả về kiến thức lẫn tinh thần cho kỳ thi sắp tới”.

Ngoài 3 môn bắt buộc, gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ, HS lớp 12 buộc phải lựa chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội để đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT. Thời gian này, các em cần tự học, rèn luyện, ôn tập có hướng dẫn và xác định rõ năng lực, sở trường của bản thân để chọn tổ hợp môn thi, đăng ký dự thi đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, các em lưu ý đến chọn ngành, nghề, phương án tuyển sinh của các trường để có sự lựa chọn đúng đắn nhất. Với công tác chuẩn bị chủ động, chu đáo, đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, nhân sự, đây sẽ là tiền đề quan trọng đề tổ chức kỳ thi khách quan, trung thực, công tâm.

Bài, ảnh: MỘC LAN