Du lịch Đồng Văn nỗ lực phục hồi sau đại dịch

BHG - Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế của tỉnh, trong đó, du lịch (DL) là ngành chịu ảnh hưởng khá rõ nét. Đối với huyện Đồng Văn - vùng lõi của Công viên Địa chất, hằng năm thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Sau những tháng khó khăn do dịch bệnh; huyện đang nỗ lực mở cửa trở lại các dịch vụ, đưa ra nhiều biện pháp để DL phục hồi sau đại dịch.

Khách du lịch trải nghiệm tại homestay Triệu Nghị.

Ông Nguyễn Trung Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, cho biết: Ngày 30.4, sau khi huyện được dỡ bỏ lệnh cách ly, các hoạt động bị dừng trước đó bắt đầu quay trở lại; trong đó có hoạt động DL. Hiện tại, huyện đã và đang tích cực tập trung đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp kích cầu DL, nhằm thu hút DL nội địa. Bước đầu, những biện pháp này cũng đã tạo nên những tín hiệu khả quan và có thể kỳ vọng về sự phục hồi của ngành DL từ khoảng Quý III trở đi.

Vũ điệu cao nguyên. Ảnh: TRÂM ANH

Hiện tại, tất cả các điểm DL của huyện, như: Phố Cổ Đồng Văn, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, Dinh thự nhà Vương,… đã được mở cửa, đón khách trở lại. Theo số liệu của phòng chuyên môn, do ảnh hưởng của đại dịch; lượt khách đến Đồng Văn tại các điểm có thu vé là Cột cờ Quốc gia Lũng Cú và Dinh thự nhà Vương, trong Quý I và nửa đầu Quý II đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tính từ ngày 1.1 đến ngày 1.5 chỉ đạt 7.439 đoàn với tổng số 51.869 lượt khách. Tuy nhiên, ngay sau khi lệnh cách ly được dỡ bỏ, tính từ ngày 1.5 đến ngày 21.5 đã có 695 đoàn khách với 2.768 lượt người. Lượng khách đến vào các ngày cuối tuần đã bắt đầu ổn định trở lại. Mặc dù là địa phương duy nhất trong tỉnh ghi nhận có ca bệnh dương tính với Covid -19, tuy nhiên, với những biện pháp phòng, chống dịch được triển khai nhanh chóng, hiệu quả của tỉnh, huyện đã tạo sự yên tâm hơn cho du khách. Đồng Văn vẫn là điểm DL an toàn và là lựa chọn tin cậy hàng đầu đối với du khách trong nước và quốc tế.

Các khách sạn trên địa bàn huyện sẵn sàng phục vụ du khách. Ảnh: MY LY

Để đáp ứng nhu cầu trở lại của du khách, các homestay, nhà hàng, khách sạn đã bắt đầu hoạt động trở lại và đảm bảo thực hiện theo đúng Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Anh Triệu Nghị, chủ Triệu Nghị homessay, thị trấn Đồng Văn, chia sẻ: Để đảm bảo an toàn và phục vụ du khách một cách tốt nhất, homestay của gia đình tôi luôn thực hiện nghiêm theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, huyện. Hiện tại, homestay đã bắt đầu đón những lượt khách đến lưu trú đầu tiên. Lượng khách cũng dần ổn định trở lại vào những ngày cuối tuần và chủ yếu là khách nội địa. Đối với du khách quốc tế, chúng tôi đều có sự kiểm tra thông tin kỹ lưỡng, không chủ quan khi trên thế giới tình hình dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp.

Được biết, để thúc đẩy các hoạt động DL, huyện Đồng Văn đã có những biện pháp tích cực để hỗ trợ các nhà hàng, khách sạn, các đơn vị kinh doanh dịch vụ DL, như: Rà soát lại những lao động mất việc làm để tiến hành hỗ trợ theo đúng quy định, giảm tiền thuê mặt bằng cho các hộ kinh doanh tại điểm Phố Cổ trong 3 tháng (3-4-5). Đồng thời, huyện cũng kêu gọi các hộ kinh doanh đăng ký giảm 50% giá thành các dịch vụ DL và đã có 10 đơn vị kinh doanh đăng ký thực hiện. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho du khách. Thời gian tới, huyện đẩy mạnh xây dựng, quảng bá hình ảnh, tạo các trang quảng cáo trên mạng xã hội nhằm đẩy mạnh thu hút DL nội địa. Xúc tiến, quảng bá, triển khai nhiều gói kích cầu với khách nội địa lẫn quốc tế; giới thiệu các điểm đến an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh, quảng bá các sản phẩm mới để thu hút khách du lịch; đồng thời nâng cao kỹ năng của hướng dẫn viên tại các điểm để nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp. Sự phục hồi trở lại của DL huyện sẽ đóng góp chung vào sự phát triển DL tỉnh ta sau đại dịch. Ông Nguyễn Trung Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, cho biết thêm.

Bài, ảnh: MY LY