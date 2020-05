Yên Minh duy trì sĩ số học sinh sau dịch Covid-19

BHG - Sau hơn 4 tháng kể từ khi kết thúc học kỳ I và nghỉ tết Nguyên đán đến nay, bắt đầu từ ngày 4.5, học sinh cả nước trở lại trường học bình thường sau nghỉ dài ngày vì dịch Covid -19. Cũng như các địa phương khác, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của tỉnh; huyện Yên Minh đã chỉ đạo ngành Giáo dục huyện phối hợp với các xã, thị trấn; chỉ đạo các trường học đến tận nhà, lên nương rẫy vận động học sinh đến lớp theo đúng thời gian học nhằm đảm bảo sĩ số.

Trường THCS Hữu Vinh thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid -19 sau khi đến trường.

Tại trường THCS Hữu Vinh, để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại, nhà trường đã thực hiện nghiêm việc vệ sinh trường, lớp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn, bao gồm vệ sinh môi trường xung quanh, các vật dụng thường xuyên sử dụng, như: Tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn, ghế; phòng học, nhà vệ sinh và các phòng chức năng; thiết bị, đồ dùng dạy học được sử dụng trong dạy và học, bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm từ môi trường, lớp học và các phương tiện được giáo viên, học sinh sử dụng trong quá trình dạy và học. Cùng với đó, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh đưa con em trở lại trường theo đúng lịch học. Em Lầu Mí Sính, học sinh lớp 9A hào hứng: Hôm nay được trở lại trường, em thấy vui lắm vì được gặp thầy, cô, bạn bè. Em được các thầy, cô giáo hướng dẫn thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đúng cách để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19. Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Phương Liên, cho biết: Năm học 2019 – 2020, Trường THCS Hữu Vinh có 8 lớp học thuộc 4 khối với 270 học sinh. Khi học sinh đến trường sau hơn 4 tháng nghỉ vì dịch Covid -19 thì tỉ lệ học sinh duy trì sĩ số 247/270 đạt 92%. Do làm tốt công tác vận động nên tỉ lệ học sinh đến trường khá cao. Cùng với đó, nhà trường sắp xếp kế hoạch giáo dục phù hợp để đảm bảo tiến độ dạy học đồng thời ôn tập thêm cho học sinh. Cùng đó, nhà trường bố trí vòi nước rửa tay, bàn kiểm tra y tế tại sân trường; trong lớp, học sinh ngồi học cách nhau 1,5 – 2 m để đảm bảo an toàn.

Giáo viên Trường THCS Hữu Vinh đến tận nhà học sinh vận động các em trở lại trường theo đúng lịch học.

Là xã vùng sâu, vùng xa, Ngam La còn khó khăn về vật chất và thông tin đại chúng. Tuy nhiên, những ngày học đầu tiên của Trường PTDTBT Tiểu học Ngam La duy trì sĩ số học sinh đạt trên 90%. Hiệu trưởng nhà trường Đặng Ngọc Bường, cho biết: Khi có chủ trương học tập trở lại sau nghỉ dịch Covid-19, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên đến từng nhà vận động học sinh đến lớp. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh đi học còn ít bởi một số học sinh theo bố mẹ đi làm nương, rẫy sinh hoạt và ở luôn trên đó chưa trở về nhà và chưa liên lạc được với trưởng thôn nên chưa nắm được thông tin. Trong khi đó, hệ thống loa truyền thanh tại thôn, bản hoặc sóng điện thoại cũng chưa phủ sóng đến các xóm khó khăn như Pờ Chừ Lủng.

Đồng chí Phạm Ngọc Quyết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Minh, thông tin: Ngay từ khi có lịch học, Phòng đã tổ chức họp và chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn cho giáo viên chủ nhiệm đến tận nhà học sinh để vận động, tuyên truyền tới phụ huynh học sinh cho các em đi học theo đúng lịch. Sau ngày học đầu tiên, tỉ lệ học sinh đến trường ở cấp Tiểu học và THCS đạt 95%, Mầm non đạt trên 80%. Số học sinh còn lại chưa tới trường được vì một số lý do khách quan, như: Vùng sâu, vùng xa, một số em sức khỏe chưa đảm bảo nhưng các em cũng sẽ sớm trở lại trường học.

Những ngày này, các trường học trên địa bàn huyện Yên Minh đã được quán triệt không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, như: chào cờ, các hoạt động ngoại khóa, tri ân giáo viên, học sinh…Cùng với đó, các trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh đến trường đầy đủ nhằm duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học này.

Bài, ảnh: Hồng Cừ