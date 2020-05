Ngành Du lịch vượt khó trong đại dịch Covid-19

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, du lịch (DL) là ngành chịu nhiều ảnh hưởng lớn nhất. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, lượng khách DL đến Hà Giang giảm hẳn so với thời điểm cùng kỳ. Để từng bước tháo gỡ khó khăn, ngành DL Hà Giang (DLHG) đã triển khai các phương án kích cầu nhằm thu hút du khách tham quan trở lại sau đại dịch.

Vẻ đẹp thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ). Ảnh: TƯ LIỆU

Từ tháng 2.2020, khi dịch Covid-19 lan rộng tại nhiều nước, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trở nên khó khăn. Lượng khách sụt giảm nghiêm trọng, lượng Tour DLHG chững lại, nhiều khách hủy booking,... là tình trạng chung mà nhiều Homestay, cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn gặp phải. Theo thống kê, ước tính trong quý I năm 2020, ngành DL tỉnh đón 236.267 lượt khách, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó, khách quốc tế 29.187 lượt, giảm 24,2%; khách nội địa 207.063 lượt, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2019). Doanh thu DL 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 251 tỷ đồng, giảm hơn 47 tỷ đồng, tương đương giảm 16,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Homestay Lý Quốc Chánh, thôn Nặm Đăm (Quản Bạ). Ảnh: VĂN QUÂN

Hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ DL trên địa bàn toàn tỉnh tạm thời đóng cửa dừng hoạt động. Các cơ sở kinh doanh không có thu nhập nhưng vẫn phải chi trả lương, bảo hiểm cho nhân viên, phí thuê mặt bằng, lãi suất ngân hàng,… khiến cho các cơ sở này phải bù lỗ; tính đến 20.4.2020, có 387 cơ sở phải bù lỗ 17 tỷ đồng. Doanh nghiệp DL của tỉnh chủ yếu là vừa và nhỏ, nhiều cơ sở đứng trước nguy cơ phá sản. Ngoài ra, những lao động hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng thời vụ đang không có việc làm, ước khoảng 3.565 người.

Sông Nho Quế. Ảnh: PHI ANH

Trước thực trạng trên, ngành DLHG đang tập trung thực hiện một số biện pháp; tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đã được Chính phủ và các ngành thông qua. Hiện nay, ngành đang phối hợp với các huyện, thành phố thống kê thiệt hại của ngành DL do ảnh hưởng của dịch Covid-19; trong đó, có các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng đầu tư kinh doanh DL gửi Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ giảm lãi suất, kéo dài thời hạn trả nợ, hỗ trợ các gói vay ưu đãi cạnh tranh, về mức độ tín dụng cho vay và thời gian hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Thống kê các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật DL gửi Chi nhánh Điện Lực tỉnh áp dụng giảm giá điện theo Quyết định của Bộ Công thương. Xem xét tạo điều kiện linh động, thuận lợi trong các quy định về quảng cáo, khuyến mãi để hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu. Tổ chức các chương trình đào tạo, tái đào tạo và bồi dưỡng trình độ, nghiệp vụ cho nhân viên các doanh nghiệp để đảm bảo chuẩn chất lượng nhân sự.

Thời điểm sau dịch là thời điểm du khách sẽ rất bất an, do dự, lo lắng khi quyết định đi DL. Do đó, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã sớm chuẩn bị kế hoạch thể hiện cam kết về bảo vệ quyền lợi, an toàn cho khách DL trước các rủi ro của việc hủy bỏ dịch vụ hoặc mắc phải các vấn đề về an ninh, sức khỏe khi DL đến địa phương tại thời điểm này. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong việc khẳng định Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng là điểm đến an toàn và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách DL. Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai các chương trình kích cầu DL, như: Đẩy mạnh nhu cầu DL nội địa; phát động chương trình giảm giá vào mùa thấp điểm; công bố chương trình khuyến mại, giảm giá cho khách DL tại các cơ sở lưu trú; cơ sở kinh doanh mua sắm; miễn giảm vé tham quan. Tiếp tục nâng cao, tăng cường năng lực của đội ngũ quản lý và người lao động. Sử dụng logo, bộ nhận diện thương hiệu DLHG. Tăng cường liên kết giữa các địa phương và doanh nghiệp DL trong và ngoài tỉnh…

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ các sản phẩm chủ lực, quen thuộc của tỉnh hiện nay, ngành DLHG khuyến khích, vận động các doanh nghiệp tập trung hoàn thành, chuẩn bị các gói sản phẩm mới, bổ trợ kích thích nhu cầu khách DL. Trọng tâm trước mắt hướng đến các dịch vụ, như: Du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe; thưởng thức ẩm thực đặc trưng của các dân tộc Hà Giang; các khu, điểm tham quan, vui chơi gắn với thiên nhiên, các làng DL cộng đồng; các hoạt động DL thể thao mạo hiểm, khám phá di sản địa chất; sản phẩm DL đi trên cung đường Hạnh phúc gắn với DL tâm linh lịch sử mặt trận biên giới Vị Xuyên; chinh phục đỉnh Chiêu Lầu Thi gắn với quần thể danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang...

Có thể nói, khủng hoảng từ dịch bệnh được coi như là phép thử cho khả năng chống chịu của ngành DLHG đối với các cú sốc từ bên ngoài. Bên cạnh việc chú trọng làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, đồng thời giúp tỉnh thu hút khách quay trở lại sau mùa dịch bệnh. Ngành DLHG đã, đang tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm khôi phục tăng trưởng lượng khách quốc tế và nội địa, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện được mục tiêu đề ra trong năm 2020.

Văn Quân