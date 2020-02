Yên Minh tăng cường phòng, chống bạo lực học đường

BHG - Những năm gần đây, ngành Giáo dục huyện Yên Minh đã và đang triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu bạo lực học đường, xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện với học sinh, giáo viên.

Tiết học ngoại khóa của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lao Và Chải.

Ông Phạm Ngọc Quyết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Minh cho biết: Hàng năm, phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung phong phú; tuyên truyền và phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là các văn bản mới ban hành liên quan thiết thực đến đời sống, lao động và học tập của công chức, viên chức, nhân viên và học sinh trên địa bàn huyện. Qua đó, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đi vào chiều sâu, thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, chỉ đạo các trường học tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; xây dựng các chuyên đề về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, hoạt động đoàn, đội…

Năm học 2019 – 2020, trường THCS Hữu Vinh có 8 lớp học thuộc 4 khối với 270 học sinh. Do các em đang trong độ tuổi phát triển, hiếu động nên rất dễ xảy ra những hành động xô sát, bạo lực. Cô Nguyễn Thị Phương Liên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để làm tốt công tác phòng, chống bạo lực học đường, nhà trường đã chủ động phân công rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nghiêm cấm giáo viên, nhân viên dùng bạo lực với học sinh dưới mọi hình thức. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phụ huynh để quản lý học sinh; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không bạo lực; tạo điều kiện để học sinh, giáo viên, nhân viên tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa bạo lực. “Ngoài những giờ học lý thuyết, chúng em còn được các thầy, cô giáo, các cô, cán bộ xã, huyện tới tuyên truyền pháp luật cho chúng em. Từ đó, suy nghĩ của chúng em được mở rộng hơn, chín chắn hơn, không gây gổ, đánh nhau trong trường cũng như ngoài xã hội”, em Vừ Mí Say, học sinh lớp 9A chia sẻ.

Trường PTDTBT Tiểu học Na Khê năm học này có 26 lớp, 485 học sinh; trong đó, có tới 200 học sinh ở bán trú. Đây là những học sinh thuộc độ tuổi còn nhỏ, do vậy công tác giáo dục tư tưởng tới các em được nhà trường đặc biệt chú trọng và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thực hiện. Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Ngô Tô Lịch cho rằng: Việc xây dựng nhà trường có một môi trường an toàn, lành mạnh là rất cần thiết. Do đó, nhà trường luôn triển khai đầy đủ các nội dung về phòng, chống bạo lực học đường trong trường học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục cũng như của tỉnh. Nhà trường đã cam kết về thực hiện trách nhiệm phòng, chống bạo lực học đường đối với học sinh khối lớp 4 – 5 và với các giáo viên để kiềm chế việc vi phạm pháp luật, không có tệ nạn ma tuý trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Phòng, chống hiệu quả hành vi bạo lực trong nhà trường và các hành động tự phát của học sinh làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tình trạng bạo lực học đường đang là vấn đề đáng lo ngại, đặt ra không chỉ với những người làm công tác giáo dục, mà cả với các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội. Do vậy, công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh để học sinh rèn luyện đạo đức, lĩnh hội tri thức, phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ luôn là mục tiêu đặt lên hàng đầu của ngành Giáo dục huyện Yên Minh.

Bài, ảnh: Hồng Cừ