Ngày Vía Thần Tài, khách mua vàng giảm so với năm trước

BHG - Theo thông lệ hàng năm, người dân thường mua vàng trong ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) để cầu may mắn, tài lộc cả năm. Tại thành phố Hà Giang, lượng người đến mua vàng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2019 nhưng nhìn chung, các tiệm vàng vẫn hút khách trong ngày Vía Thần Tài.

Khách mua vàng trong ngày Vía Thần Tài tại hiệu vàng Tuấn Dũng, phường Nguyễn Trãi, T.p Hà Giang. Ảnh: Quỳnh Hương

Sáng 3.2 (tức mùng 10 tháng Giêng), giá vàng không có nhiều biến động so với ngày thường, do phụ thuộc vào biến động của giá vàng thế giới. Giá vàng 24k (999) mua vào là 4,4 triệu đồng/chỉ, bán ra 4,5 triệu đồng/chỉ; vàng 23k mua vào 4,28 triệu đồng/chỉ, bán ra 4,38 triệu đồng/chỉ... Một số chủ tiệm vàng như: Vàng bạc Tuấn Dũng (phường Nguyễn Trãi), Vàng bạc, đá quý Thu Nga (phường Trần Phú) cho biết, lượng khách mua vàng trong ngày Vía Thần Tài năm nay chỉ bằng 50 – 70% so với ngày Vía Thần Tài năm 2019. Nguyên nhân được cho là giá vàng hiện tại cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (tăng khoảng 8 triệu đồng/lượng). Đặc biệt là trước dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona đang có diễn biến phức tạp, khiến nhiều khách hàng e ngại khi đến chỗ đông người.

TRẦN KẾ