Trường Mầm non Khâu Vai đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

BHG - Sáng 10.1, Trường Mầm non xã Khâu Vai (Mèo Vạc) đã tổ chức Lễ công nhận Trường Mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo đạo huyện Mèo Vạc; các phòng, ban, đoàn thể của huyện; Công ty Thủy điện Nho Quế 1; các trường mầm non trên địa bàn huyện, lãnh đạo, nhân dân xã Khâu Vai.

Trường Mầm non Khâu Vai có 30 cán bộ, giáo viên, một trường chính và 21 điểm trường lẻ, nuôi dạy 2 nhóm lớp với tổng số 492 trẻ. Để đáp ứng đủ các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia do Bộ GD –ĐT quy định, trường đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị dạy học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trình độ đào tạo chuẩn 100%, tỷ lệ trẻ đạt bé chăm, bé ngoan 98%, không có trẻ suy dinh dưỡng. Bên cạnh việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ đào tạo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hàng năm đều có giáo viên tham gia đạt giải trong các hội thi: Làm đồ chơi, giáo viên dạy giỏi, quản lý giỏi cấp huyện. Tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua, các cuộc vận động từ thiện, các hội thi bé tài năng, bé kể chuyện đọc thơ… Do vậy, Trường đã đạt 5 tiêu chí theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục – Đào tạo công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2; UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, năm học 2019-2020...

Trao Bằng công nhận và phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Mèo Vạc ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong những năm qua, thời gian tới đề nghị: Trường tiếp tục phấn đấu duy trì vững chắc theo tiêu chuẩn của trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; xây dựng đội ngũ đoàn kết, thống nhất và phấn đấu nâng cao trình độ đội ngũ trên chuẩn quy định; thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua với kết quả cao hơn; tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp trong quản lý và giảng dạy; tổ chức tốt việc chăm sóc nuôi dưỡng cháu để tạo niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường.

Nhân dịp này UBND huyện Mèo Vạc và UBND xã Khâu Vai đã tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân trường Mầm non Khâu Vai đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường chuẩn trong những năm qua…

Minh Đức (Mèo Vạc)