Thành phố Hà Giang tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân

BHG - Tối 30 Tết, tại Quảng trường 26.3, UBND thành phố Hà Giang tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 2020); Chào Xuân Canh Tý 2020. Dự chương trình nghệ thuật có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường và đông đảo bà con nhân dân thành phố.

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân thu hút đông đảo khán giả tham dự.

Trong thời khắc chuẩn bị đón giao thừa, mừng Xuân Canh Tý và hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, đại biểu đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các đoàn nghệ thuật quần chúng, câu lạc bộ, nhóm nhảy trên địa bàn thành phố biểu diễn. Nhiều tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, sáng tạo, đã tạo nên không khí nghệ thuật độc đáo mừng Đảng, mừng Xuân, gây ấn tượng đặc biệt với khán giả. Ấn tượng như tiết mục hát, múa "Xuân vui ca", "Chúc mừng Xuân", "Mùa xuân Hà Giang"; đơn ca “Đảng là cuộc sống của tôi”; tấu sáo "Cùng hành quân giữa mùa xuân", khiêu vũ "Mắt nai cha cha cha", nhảy zumba "Sớm nay mùa xuân", nhảy hiện đại "Kill this love - Về nhà ăn tết" hay sự sôi động qua tiết mục "Bài ca Hồ Chí Minh" do tốp ca nam biểu diễn...

Tiết mục hát, múa "Mùa xuân Hà Giang" giàu tính nghệ thuật để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Một tiết mục văn nghệ độc đáo tại chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÙY