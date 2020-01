Mùa giải sôi động thành công

Xuân 2020 - Năm 2019 – mùa giải thứ 10, những người làm báo tỉnh nhà đón nhận và tham gia Giải Báo chí Hà Giang. Đây là giải báo chí truyền thống hàng năm dành cho những người làm báo chuyên nghiệp và đội ngũ cộng tác viên báo chí trên địa bàn tỉnh, khu vực và cả nước đã có tác phẩm báo chí viết về Hà Giang, được đăng tải trên các phương tiện báo chí truyền thông của tỉnh nhà.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hà Giang và Báo Hà Tĩnh trao đổi nghiệp vụ làm báo. Ảnh: HUY TOÁN

Ngay từ đầu năm, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí chỉ đạo các Chi hội tuyên truyền, giới thiệu đến hội viên, các nhà báo và đội ngũ cộng tác viên về Thể lệ Giải với nội dung, yêu cầu và tiêu chí cụ thể. Việc tuyên truyền cho Giải được các cơ quan báo chí giới thiệu đầy đủ, rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Tiếp nhận đầu vào của 4 Hội đồng sơ khảo có 122 tác phẩm và lựa chọn 76 tác phẩm chất lượng thuộc 5 loại hình báo chí tham gia vòng chung khảo: Báo in 14 tác phẩm; báo hình 22 tác phẩm; báo điện tử 16 tác phẩm; báo nói 11 tác phẩm; báo ảnh 13 tác phẩm. Hội đồng chung khảo với 9 thành viên là những nhà báo có uy tín, kinh nghiệm được chia thành 2 tổ chấm, làm việc miệt mài, có trách nhiệm – đã chấm, thẩm định, cân nhắc kỹ lưỡng cho từng tác phẩm của mỗi loại hình để đưa ra kết quả cuối cùng của mùa giải năm nay: 5 tác phẩm giải A; 10 tác phẩm giải B; 14 tác phẩm giải C; 14 tác phẩm giải Khuyến khích. (Hội đồng chung khảo đã để lại 1 giải C và 1 giải Khuyến khích của loại hình báo nói không xếp giải vì tác phẩm dự thi chưa đáp ứng đúng tiêu chí nội dung mức giải đề ra).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao giải A cho các tác giả. Ảnh: TRÂM ANH

Các tác phẩm đạt giải rất phong phú về nội dung đề tài, đáp ứng các tiêu chí xét chọn có tính tư tưởng cao, bám sát cuộc sống, tập trung khá trọng tâm vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các vấn đề, nhân dân quan tâm, mong muốn có thông tin giải thích, tuyên truyền. Đã phản ánh sinh động nhiều nội dung cụ thể của KT-XH, AN-QP, đời sống nhân dân; vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các tệ nạn xã hội và hủ tục. Tiêu biểu là 5 tác phẩm đạt giải A: “Tinh gọn bộ máy nơi địa đầu Tổ quốc” của tác giả Trần Thị Thu Phương (Báo Hà Giang – loại hình báo điện tử); “Xưởng chiết nạp gas của Công ty Đông Tùng gần 10 năm hoạt động nhưng không có giấy phép xây dựng” của tác giả Nguyễn Duy Tuấn (Báo Hà Giang – loại hình báo in); “Về đâu dự án trồng dứa hàng hóa ở Vị Xuyên” của nhóm tác giả Nguyễn Hải Yến – Đoàn Hương Giang (Đài PH-TH tỉnh); “Vấn đề nhà vệ sinh trong các trường học” của nhóm tác giả Đoàn Hương Giang – Nguyễn Văn Thao; “Rừng đặc dụng Phong Quang vẫn “nóng”” của nhóm tác giả Nguyễn Duy Tuấn – Nguyễn Huy Toán – Báo Hà Giang.

Tại Hội báo toàn quốc 2019, Báo Hà Giang đoạt giải B “Bìa báo Tết đẹp”. Trong ảnh: Đại diện các cơ quan báo chí nhận giải. Ảnh: TIẾN LÂM

Đồng thời, các tác phẩm dự thi đã chú trọng giới thiệu những gương sáng trong cuộc sống, những tấm gương tiêu biểu trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – những bông hoa đẹp đang nở rộ trong cuộc sống hàng ngày: Tác phẩm “Tấm gương hiến đất xây trường học ở xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ” của tác giả Hải Hà (Đài PT-TH); “Câu chuyện làm giàu của lão nông Sùng Chá Páo” của cộng tác viên Minh Đức (Trung tâm Văn hóa – Thông tin & Du lịch huyện Mèo Vạc). Mảng đề tài nông nghiệp – nông dân – nông thôn gắn liền với nội dung xây dựng Nông thôn mới đã được chú trọng đề cập, đi sâu qua nhiều tác phẩm dự thi, đi vào nhiều khía cạnh khác nhau của đề tài, đó là các tác phẩm: “Sức dân mở đường giao thông ở Sính Tủng Chứ” của tác giả Hoàng Ngọc – Báo Hà Giang; “Nghề chạm bạc truyền thống ở Lao Xa” của tác giả Lê Lâm – Báo Hà Giang; “Gỡ nút thắt phát triển dược liệu” của tác giả Đặng Kim Tiến - Báo Hà Giang; “Tiếng kêu cứu từ dòng suối Sảo” của tác giả Tuấn Quỳnh – Đài PT-TH... Mảng đề tài đấu tranh với tiêu cực, sai trái cũng được thể hiện mạnh mẽ qua các tác phẩm: “Nhiều hộ nghèo ở Bắc Quang mỏi mòn chờ tiền… Tết” và “Khởi tố bắt tạm giam một công chức xã tham ô tiền hỗ trợ hộ nghèo” của tác giả Đào Thị Minh Tâm (cơ quan Thường trú TTXVN tại Hà Giang); “Cần ngăn chặn triệt để tình trạng “trục lợi” tiền đền bù từ các dự án” của tác giả Duy Tuấn – Nguyễn Phương (Báo Hà Giang).

Đánh giá của Ban Tổ chức và Hội đồng chung khảo đã chỉ rõ chất lượng các tác phẩm dự giải về nội dung phản ánh, hình thức thể hiện, hiệu quả xã hội cao hơn các mùa giải trước, đã có tác phẩm của cộng tác viên tham gia và đạt giải chứng tỏ sức lan tỏa đi vào thực tiễn cuộc sống...

Giải Báo chí Hà Giang 2019 là sân chơi nghiệp vụ có tính chuyên môn cao cho những người làm báo chuyên nghiệp và đội ngũ cộng tác viên; các tác phẩm dự thi đã mạnh dạn, sáng tạo đề cập tới nhiều đề tài đa dạng, phong phú, phức tạp của cuộc sống – phản ánh chân thực mọi khía cạnh của xã hội đang diễn ra, dự báo sự sôi động, chất lượng, cạnh tranh cao và quyết liệt hơn cho mùa giải lần thứ 11 năm 2020.

Trọng Lập