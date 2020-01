"Lá cờ đầu" trong công tác Đoàn trường học huyện Xín Mần

BHG - Những năm qua, Đoàn trường THCS và THPT Nà Chì liên tục được đánh giá là “Lá cờ đầu” về công tác Đoàn trường học của huyện Xín Mần. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn trường đã xây dựng những phong trào, chương trình hết sức sôi nổi và mang tính giáo dục cao cho các ĐVTN tại nhà trường.

Học sinh Trường THCS và THPT Nà Chì nỗ lực rèn luyện, học tập.

Đoàn trường có 11 chi đoàn với 292 ĐVTN, trong đó đoàn viên CBGV 17 đồng chí, học sinh 218 em, thanh niên 57 em. Bám sát chủ đề năm học và kế hoạch của Huyện đoàn Xín Mần, Đoàn trường tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức tốt các hoạt động học tập, bồi dưỡng chính trị, các nội quy, quy định của nhà trường. Tiếp tục tổ chức học tập 6 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động ngoài giờ và phát tài liệu tới các chi đoàn; triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn Trường THCS và THPT Nà Chì đoạt giải trong Hội thi Dân vận khéo huyện Xín Mần.

Trong nhiệm kỳ, BCH Đoàn trường đã thực hiện tốt chương tình công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường và sự phát triển của xã hội. Tích cực thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, Đoàn trường phân công trực ban, thông qua đội cờ đỏ, đội ngũ cán bộ và giáo viên chủ nhiệm lớp quản lý ĐVTN; phát hiện kịp thời những hiện tượng sai trái về đạo đức, uốn nắn, nhắc nhở các em đi vào nề nếp và từng bước hoàn thiện nhân cách. Thực hiện cuộc vận động thanh niên với văn hoá giao thông, tuổi trẻ xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông qua hình thức: Tuyên truyền các chỉ thị, văn bản luật về an toàn giao thông tới các chi đoàn và ĐVTN thông qua sinh hoạt Đoàn, chào cờ đầu tuần, thực hiện ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội và nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho tất cả ĐVTN. Tham gia và đoạt giải Nhì cấp huyện tại Hội thi Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ; tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Tham gia và đoạt giải Khuyến khích Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN” và đoạt giải Ba Hội thi “Dân vận khéo năm 2019” do Huyện ủy Xín Mần tổ chức.

Góp sức trong phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới năm 2019, Đoàn trường đã tổ chức ra quân lao động tình nguyện tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nà Ràng; chăm sóc khu di tích Đình Mường, xã Khuôn Lùng, Nghĩa trang Liệt sỹ xã Nà Chì; phát động và triển khai được 16 buổi tình nguyện giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn, cùng CBGV thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do bão lũ tại 2 xã Nà Chì, Quảng Nguyên.

Để làm tốt công tác phát triển đoàn viên, đảng viên trong tổ chức Đoàn, BCH Đoàn trường chủ động thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu gia nhập hàng ngũ của Đảng cho ĐVTN. Nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn, phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện nhằm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Năm học 2018 -2019, đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, kết nạp 134 đoàn viên mới, giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng, kết nạp 2 đoàn viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao đổi với thầy Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đoàn trường, được biết: Bên cạnh việc khuấy động các phong trào ý nghĩa ở nhà trường và cơ sở tạo sự đoàn kết cho các ĐVTN, thì việc quan tâm đời sống cho các em là một nhiệm vụ ý nghĩa của Đoàn trường. Với đặc thù của trường miền núi, ở tuổi học đường giúp các em phòng tránh được nạn tảo hôn từ sức ép của cha mẹ và tránh xa những tệ nạn, cám dỗ từ bên ngoài để các em tiếp tục theo học hết THPT, học lên cao nữa là mục tiêu của nhà trường nói chung và Đoàn trường nói riêng. Những năm qua, Đoàn trường phấn đấu xây dựng môi trường thân thiện cho các em học tập và trưởng thành, là cầu nối để các em trở thành những ĐVTN ưu tú, sẵn sàng bước vào đời.

Bài, ảnh: Trọng Toan