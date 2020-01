BHG - Tối 10.1, tại số nhà 06, ngõ ngõ 39, đường An Cư (phường Trần Phú – thành phố Hà Giang) diễn ra Lễ khai trương Trung tâm âm nhạc, cửa hàng nhạc cụ G-Music Studio. Dự buổi lễ có đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam; các nhạc sĩ, ca sĩ Đoàn Nghệ thuật tỉnh cùng đông đảo phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh...

Cắt băng khai trương Trung tâm âm nhạc, cửa hàng nhạc cụ G Music Studio

G-Music Studio là sự chung tay sáng lập, cộng tác của các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã và đang công tác tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh, từng tham gia dàn dựng và biểu diễn các chương trình nghệ thuật đạt thành tích cao trong nước và quốc tế, như Trường Giang, Xuân Thùy... G-Music Studio không chỉ là địa chỉ phân phối tin cậy của các hãng nhạc cụ nổi tiếng, như: Guitar Plus, Cort, Yamaha, Casio, Roland, Fender… mà còn truyền tải kiến thức, khơi dậy năng khiếu về nghệ thuật đến với giới trẻ và người yêu nhạc qua các môn học: Piano, Guitar, thanh nhạc, Violin, Drum,… bằng giáo trình quốc tế phù hợp. Đặc biệt, Phòng thu âm G-Music được trang bị hiện đại, có đội ngũ nhạc sĩ, kỹ thuật viên chuyên nghiệp – ekip đã, đang sản xuất âm nhạc cho nhiều chương trình, sự kiện lớn trong và ngoài tỉnh.

Học sinh của G-Music Studio biểu diễn tiết mục đơn ca “Ba kể con nghe” trên nền nhạc Guitar

Tại lễ khai trương, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật tỉnh biểu diễn; thưởng thức các tiết mục độc tấu Guitar lãng mạn, giai điệu du dương của bản Kiss the rain; hòa mình cùng tiếng dương cầm lôi cuốn qua những tác phẩm âm nhạc cổ điển của các tác giả nổi tiếng như Mozart, Betthoven, do học sinh của G-Music Studio biểu diễn.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÙY