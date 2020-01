Hiệu quả từ những hoạt động ngoại khóa

BHG - Nhằm tạo sân chơi, tăng cường khám phá và trải nghiệm với môi trường bên ngoài, trong những năm gần đây, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Giang đã tổ chức chương trình thực tế với các nội dung đa dạng như: Trải nghiệm thực hành, trải nghiệm giao lưu, rèn luyện kỹ năng mềm... Đã giúp các em có thêm cảm nhận về cuộc sống, từ đó tạo động lực, phấn đấu rèn luyện và đồng cảm với các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Chương trình phát cháo từ thiện của học sinh Trường THPT Chuyên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Là trường đầu tiên trên địa bàn tỉnh đưa chương trình hoạt động ngoại khóa vào giảng dạy, cô Cao Diệp Hương, Bí thư đoàn Trường THPT Chuyên cho biết: “Chương trình ngoại khóa được trường đưa vào cách đây 7 năm. Từ những hiệu quả thiết thực như: Giảm tải áp lực học tập, tạo sân chơi, giúp các em trải nghiệm thực tế, tạo sự gắn kết, giao lưu học hỏi... qua đó nhà trường đã quan tâm, có sự đầu tư và luôn đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động nhằm làm giảm sự nhàm chán, tạo sự thu hút với học trò. Đến nay trường đã tổ chức được 15 chuyến trải nghiệm với các hoạt động nổi bật như: Thăm và tặng quà các bạn tại Trường PTDT bán trú Trung học Lùng Tám (Quản Bạ); viếng và dọn dẹp Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên trên cao điểm 468; phối hợp với Công an PCCC tổ chức hoạt động trải nghiệm về cuộc sống người lính cứu hỏa và học cách phòng vệ, xử lý tình huống khi có đám cháy xảy ra...”.

Các hoạt động ngoại khóa dần trở thành phong trào và sự háo hức với các em. Tại chương trình hoạt động phát bữa sáng miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, em Nguyễn Thục Anh, học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT Chuyên chia sẻ: “Mỗi hoạt động lại mang đến cho chúng em cảm nhận khác nhau. Chúng em cùng nhau đi chợ, dậy sớm nấu bữa sáng, khi đến bệnh viện gặp gỡ và phát bữa sáng cho các bệnh nhân nghèo, gặp họ, sự mệt mỏi vì phải dậy sớm đã tan biến và khâm phục những nỗ lực vượt qua khó khăn để đấu tranh với bệnh tật của những người bệnh. Không chỉ có vậy, trong năm, em tham gia các hoạt động khác như: Thắp nến tri ân; tham gia làm lính cứu hỏa; thăm hỏi các gia đình chính sách... Từ hoạt động thực tiễn này đã cho chúng em thấy được những hoàn cảnh khó khăn và biết cách đồng cảm với họ”.

Chương trình hoạt động ngoại khóa không chỉ ở bậc THCS, THPT mà còn được đưa vào giảng dạy tại cấp Mầm non, đây được xem là hoạt động quan trọng và có sức ảnh hưởng đối với học sinh. Cô Tống Thị Đào, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Giang cho biết: “Việc đưa kỹ năng sống và hoạt động ngoại khóa vào giảng dạy có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là với những lớp trẻ mầm non. Từ những chương trình ngoại khóa, giúp các em có kỹ năng cho bản bản thân, mạnh dạn giao tiếp, tăng khả năng biểu thị cảm xúc, tạo sự phát triển toàn diện cho học sinh. Từ những hiệu quả đó, đến nay, đã có 15/15 trường Mầm non trên địa bàn đưa chương trình hoạt động ngoại khóa vào giảng dạy, tổ chức phù hợp với địa hình đóng chân như: Tham quan vườn rau; thăm Quảng trường 26.3; trải nghiệm làm những người lính tí hon... Cùng với đó, các trường đã tích hợp giảng dạy kỹ năng sống, giáo dục thể chất và rèn luyện kỹ năng mềm, nhằm giúp các em tăng tính tương tác đối với môi trường và tự tin hơn...”

Đi kèm với việc đa dạng các hình thức tổ chức, việc đảm bảo an toàn cho các chuyến đi của học sinh luôn được các trường đặt lên hàng đầu với việc ký cam kết tham gia và có kế hoạch cụ thể, chi tiết. Qua đó, các chương trình đã được sự nhất trí cao của các bậc phụ huynh và đem đến sự háo hức của đông đảo học sinh.

Bài, ảnh: Hoàng Yến