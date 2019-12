Xây dựng Trung tâm GDTX - GDNN huyện Bắc Mê sáng, xanh, sạch đẹp

BHG - Môi trường tự nhiên nói chung, cảnh quan trong trường học nói riêng tác động rất lớn đến sức khỏe và chất lượng giảng dạy, học tập của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh. Chính vì vậy, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp (GDTX-GDNN) huyện Bắc Mê đã đẩy mạnh giáo dục ý thức xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn vừa có ý nghĩa phát triển cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan học đường, vừa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

Học sinh lớp 10 chăm sóc vườn hoa.

Ấn tượng đầu tiên khi đến Trung tâm GDTX-GDNN huyện Bắc Mê là không khí thoáng đãng, sân trường bê tông được che bóng mát bởi nhiều cây xanh; vườn hoa tạo nơi vui chơi thoải mái, an toàn cho học sinh sau những giờ học trên lớp. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trường, lớp cũng được quan tâm đầu tư; với hai dãy nhà hai tầng được phủ lớp vôi ve như còn rất mới và trước cửa các lớp học là những dãy bồn hoa đang khoe sắc thắm… Nhìn cấu trúc tổng thể đã nói lên sự sáng tạo rất khoa học, dệt nên một tấm thảm hoa lung linh tràn đầy nhựa sống. Đây là thành quả của các thầy, cô giáo và học sinh tại Trung tâm GDTX-GDNN…

Để phong trào xây dựng trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn đạt hiệu quả cao; ngoài sự đầu tư của chính quyền địa phương và huy động xã hội hóa trong xây dựng các công trình, Trung tâm GDTX-GDNN đã xây dựng kế hoạch chỉnh trang khuôn viên, mua thêm cây xanh, cây cảnh, trồng hoa và phân công giáo viên tuyên truyền cho hơn 90 học sinh trong trường hiểu rõ yêu cầu về xây dựng và giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đặc biệt, trong các buổi lao động, giáo viên luôn quán triệt cho các em về ý thức giữ gìn môi trường sạch, đẹp; chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, vệ sinh phòng học, sân trường, tham gia thu gom rác thải bảo vệ môi trường...

Hiện nay, Trung tâm đang trồng những loại hoa như: Hoa Hồng, Cúc, Dã quỳ... và 100 m2 rau xanh các loại. Dưới những tán cây xanh, nhà trường đều bố trí ghế đá để tạo sân chơi cho các em có không gian thoải mái để đọc sách thư giãn, trao đổi kinh nghiệm học tập mà không cần ngồi trong thư viện, trong lớp học. Tạo cảm giác gần gũi thân thiện cho các em khi đến trường, đến lớp, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em một cách trực quan thông qua sự quan sát và việc làm của các em, qua đó hình thành các năng lực, phẩm chất đạo đức tốt cho các em.

Em Dần Thị Pày, học sinh lớp 10, cho biết: Tại đây, ngoài việc học, chúng em còn được các thầy, cô giáo hướng dẫn trồng cây, chăm sóc hoa để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Với đặc điểm 100% học sinh học bán trú ăn, nghỉ tại trường, nên vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được nhà trường quan tâm chú trọng, khu nhà bếp được bố trí đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát. Riêng nguồn thực phẩm được nhà trường ký kết với những nơi cung cấp đảm bảo chất lượng, có lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Từ nhận thức về an toàn vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của mỗi thầy, cô giáo trong Trung tâm GDTX-GDNN, bởi làm tốt công tác này sẽ góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cho chính đội ngũ cán bộ, công nhân viên và cho cộng đồng. Phòng, chống cháy nổ cũng là để đảm bảo an toàn về tài sản, về cơ sở vật chất. Nên Trung tâm đã phân công cho đội ngũ giáo viên nhà trường theo dõi hàng ngày về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh lao động, theo dõi phòng, chống cháy nổ, đồng thời quán xuyến việc học tập, nghỉ ngơi vào mỗi buổi tối trong tuần của các em.

Trao đổi với phóng viên, Chị Lưu Thúy Lan, Giám đốc Trung tâm GDTX-GDNN huyện Bắc Mê cho biết: Việc xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn có tầm quan trọng, bởi nó tạo môi trường tốt nhất cho học sinh học tập và phát triển toàn diện cả về trí tuệ, sức khỏe và kỹ năng sống. Bên cạnh quyết tâm tôn tạo lại cảnh quan trường học, Trung tâm còn kỳ vọng phong trào thi đua này sẽ giúp học sinh biết yêu lao động, trân trọng những giá trị cuộc sống do chính các em ươm mầm, vun xới.

Có thể thấy, sự sáng tạo từ khối óc, bàn tay của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Trung tâm GDTX-GDNN Bắc Mê trong phong trào xây dựng cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp và an toàn thời gian qua rất đỗi tự hào, không chỉ giúp học sinh có ý thức hơn về bảo vệ môi trường sống mà còn là điều kiện cơ sở quan trọng để thực hiện được mục tiêu giáo dục toàn diện về “Đức - Trí - Thể - Mỹ ”.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN