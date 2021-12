Yuanta Việt Nam - Đồng hành cùng nhà đầu tư đi đến tự do tài chính

Ngày càng có nhiều người trẻ đặt “tự do tài chính” làm mục tiêu cho cuộc đời của mình và cố gắng hoàn thành nó sớm nhất có thể, nhưng bên cạnh những kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm thì việc gia tăng thu nhập bằng cách đầu tư sẽ rút ngắn hành trình đến với tự do tài chính. Hiểu được những lý tưởng ấy Yuanta Việt Nam sẽ là đơn vị đồng hành đáng tin cậy của các nhà đầu tư trên con đường đi tới tự do tài chính

Tự do tài chính là gì?

Tự do tài chính được biết đến là một phong trào có tên gọi tắt là FIRE (độc lập về tài chính, nghỉ hưu sớm) đang dần càng trở nên nở rộ tại Việt Nam, khi người lao động đặc biệt là giới trẻ hiện nay có sự chú tâm nhiều hơn cho kế hoạch về hưu. Một trong những hoạt động có thể giúp cho việc tiến gần hơn đến tự do tài chính được hàng triệu người Việt lựa chọn đó chính là kênh đầu tư chứng khoán.

Tại sao nên chọn Yuanta Việt Nam làm bạn đồng hành trong đầu tư tài chính?

Với những nhà đầu tư và đặc biệt là nhà đầu tư trẻ mới bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán thì Yuanta Việt Nam chính là nơi cung cấp kiến thức tài chính và kỹ năng đầu tư bài bản nhất hiện nay. Những kiến thức này do chính các chuyên gia của Chứng khoán Yuanta Việt Nam biên soạn, hướng dẫn và tư vấn cụ thể nhằm giúp nhà đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư.

Yuanta góp phần mang kiến thức chứng khoán tới hàng triệu các nhà đầu tư một cách dễ hiểu, sinh động, trực quan và hoàn toàn miễn phí. Toàn bộ các bài giảng đều được cập nhật liên tục tại địa chỉ https://ysedu.yuanta.com.vn/ . Yuanta Việt Nam hứa hẹn sẽ là đơn vị cung cấp kiến thức đầu tư chứng khoán từ A tới Z.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức nền tảng về chứng khoán, Yuanta Việt Nam còn liên tục mở thêm các khóa đào tạo trực tiếp qua zoom và hoàn toàn miễn phí vào 20 giờ tối thứ 5 và thứ 7 hàng tuần cho các nhà đầu tư trẻ có thêm môi trường để học hỏi cũng như trao đổi kiến thức về đầu tư.

Ngoài ra, Yuanta còn sở hữu hệ sinh thái số đa nền tảng với điểm nổi bật nhất chính là

Công cụ phân tích, đánh giá và có khả năng chọn lọc cổ phiếu YSradar thu hút hàng ngàn lượt truy cập mỗi ngày,

Môi giới số YSuri cung cấp thông tin về các mã cổ phiếu một cách nhanh chóng và dễ hiểu,

YSlive chuyên tổng hợp khuyến nghị đầu tư chứng khoán vào khoảng 8g30 sáng hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

Không chỉ là mang tới tri thức, hỗ trợ và định hướng cho người mới cùng các công nghệ hiện đại phục vụ cho nhu cầu đầu tư, Yuanta còn nằm trong top đầu các công ty chứng khoán có chính sách ưu đãi về phí và lãi suất hấp dẫn nhất thị trường hiện nay. Yuanta Việt Nam không ngừng mang đến cho các nhà đầu tư trẻ môi trường đầu tư an toàn, tiện lợi cũng như hàng loạt ưu đãi vượt trội nhằm thúc đẩy tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Minh chứng lớn nhất đó chính là chương trình “Mở tài khoản online, margin 6% trao tay” do Yuanta Việt Nam tổ chức. Với mức ưu đãi lãi suất margin chỉ 6% sẽ giúp nhà đầu tư trẻ có được nguồn vốn rẻ để thực hiện các giao dịch mua chứng khoán đúng thời điểm, gia tăng lợi nhuận nhanh chóng, tiến gần hơn tới mục tiêu tự do tài chính của mình. Đây cũng là một trong những nỗ lực mà Yuanta Việt Nam dành cho các nhà đầu tư, nhằm giúp những nhà đầu tư trẻ giảm tối đa chi phí giao dịch và tối ưu hoá lợi nhuận trong bối cảnh thị trường ngày càng có nhiều biến động phức tạp.

Phát triển với phương châm “Cùng tạo lập thịnh vượng”, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam đã và đang đồng hành cùng hàng triệu nhà đầu tư trẻ trên hành trình chinh phục ước mơ gia tăng tài sản và tự do tài chính. Yuanta Việt Nam tự hào khi được chào đón những thế hệ nhà đầu tư trẻ tham gia vào thị trường chứng khoán với những công cụ hiện đại, chuyên nghiệp để tối ưu lợi nhuận ở mức độ cao nhất.