Mazda CX8 là dòng xe xuất xứ từ Nhật Bản được nhiều người dùng Việt yêu thích. Sở hữu chiếc ô tô này mang đến sự tiện nghi khi di chuyển. Bài viết sau sẽ mách bạn Top 5 lý do bạn nên mua Mazda CX8 vào thời điểm này. Đừng bỏ lỡ chia sẻ thú vị này của chúng tôi nhé.

Giá xe Mazda CX8 mới nhất

Mẫu xe Mazda CX8 với 4 phiên bản bao gồm: Deluxe, Luxury, Premium, Premium AWD. Tùy theo nhu cầu của từng khách hàng mà lựa chọn phiên bản thích hợp.

Mỗi phiên bản được bán tại thị trường nước ta với mức giá khác nhau. Trong đó xe phiên bản Deluxe của Mazda CX8 có giá lăn bánh tại Hà Nội khoảng 1 tỷ 085 triệu đồng.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh giá lăn bánh bản Deluxe khoảng 1 tỷ 066 triệu đồng. Bản Luxury giá lăn bánh dao động khoảng 1,2 tỷ đồng. Và bản Mazda CX8 Premium dao động khoảng 1,3 tỷ đồng và bản Premium AWD khoảng 1,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mức bán này sẽ có sự chênh lệch tùy vào từng thời điểm. Hiện tại CX8 nhận được ưu đãi 50% trước bạ xe áp dụng từ 1/12/2021-31/05/2022, chưa kể ưu đãi lên đến 120 triệu gồm tiền mặt và quà tặng phụ kiện trị giá 50 triệu đồng, bảo hiểm vật chất…Đây là thời điểm vàng để sở hữu ngay xe Mazda CX8.

Mazda CX-8 đa dạng mẫu mã

Mazda CX8 ra mắt thị trường với nhiều kiểu dáng khác nhau. Đáp ứng được nhu cầu mua xe của khách hàng với 6 tông màu cơ bản là xám mới, đen, trắng mới, pha lê, nâu, xanh đen. Tùy sở thích từng người mà lựa chọn màu sắc sơn theo phong thủy.

Mazda CX8 có nhiều phiên bản xe ấn tượng

Chiếc CX8 sẽ mang đến cho người dùng sự trải nghiệm tuyệt vời khi đi đường dài. Thiết kế xe đẹp mắt, năng động, thể thao nên cực kỳ cuốn hút. Sở hữu mẫu oto SUV này sẽ khiến chủ xe mê mẩn từ thiết kế đến nội thất bên trong.

Nội thất Mazda CX-8 hiện đại

Top 5 lý do bạn nên mua Mazda CX8 vào thời điểm này chính là nội thất được trang bị đầy đủ, sang trọng. Chiếc Mazda hướng đến sự hoàn hảo, đáp ứng được các tiêu chuẩn cơ bản giúp người dùng trải nghiệm thoải mái nhất.

Nội thất Mazda CX-8 hiện đại, đầy đủ các tính năng

Ghế ngồi của CX8 được thiết kế làm bằng da Nappa. Đây là loại da êm ái, có độ mềm mại cao. Từ đó mang đến cảm giác thư thái cho người điều khiển xe. Chiếc CX8 còn được trang bị hệ thống âm thanh 10 loa Bose cao cấp. Khi bật nhạc sẽ có chất lượng âm trong trẻo, độc đáo. Khách hàng có thể vừa đi xe, vừa tận hưởng những bản nhạc đầy sôi động.

Về hệ thống điều hòa được thiết kế với 3 vùng độc lập. Khi người ngồi lâu hoàn toàn có thể tự điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp. Đảm bảo nhiệt độ tỏa ra đủ sưởi ấm cho cơ thể, tránh tình trạng quá nóng hoặc quá lạnh.

Ngoại thất Mazda CX8 sang trọng

Mazda CX-8 cũng được giới chuyên gia đánh giá cao về ngoại thất. Mẫu xe thiết kế khung gầm rộng rãi. Kích thước là 4.900 x 1.840 x 1.690 mm.

Đầu xe

Đầu xe Mazda CX-8 sở hữu những đặc điểm vô cùng ấn tượng. Phần lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn led vuốt mỏng, đèn pha có chức năng tự động bật tắt … Trong đó thiết kế lưới tản nhiệt với các thanh ngang cứng cáp và chắc chắn.

Không những thế, viền crom sáng bóng bọc bên ngoài lưới tản nhiệt. Hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng toàn bộ đèn LED. Trang bị này góp phần giúp tài xế dễ dàng di chuyển trong thành phố hay ngoại ô vào ban đêm tốt hơn.

Xe có thiết kế khung gầm liền khối, công nghệ SkyActiv độc đáo và thông minh. Chiếc xe có thể vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, đảm bảo an toàn cho bạn khi di chuyển trên mọi cung đường

Thân xe

Chiếc Mazda CX8 có thiết kế phần hông nổi bật bởi các đường gân dập chìm. Cách bố trí này tạo nên sự khỏe khoắn cho tổng thể thiết kế ngoại thất ô tô. Đặc biệt phần cửa sổ có viền bao quanh toàn bộ tạo sự chắc chắn.

Mâm xe kích thước 19 inch, thiết kế đa chấu mang lại sự cứng cáp, khỏe khoắn. Bộ phận gương chiếu hậu trang bị tính năng điều chỉnh gập, mở điện và tích hợp với đèn LED báo rẽ.

Đuôi xe

Đuôi xe Mazda CX8 được thiết kế nổi bật nhờ bộ đèn LED cao cấp có viền crom sáng bóng. Cụm đèn xả có cấu tạo dạng hình elip cân xứng hai bên. Bên cạnh đó cụm đèn hậu có thanh ngang kim loại tạo nên sự thống nhất hoàn chỉnh.

Đuôi xe Mazda CX8 thiết kế cao cấp

Hệ thống an toàn và khả năng vận hành CX-8

Hệ thống an toàn là một trong Top 5 lý do bạn nên mua Mazda CX8 vào thời điểm này. Mazda CX-8 có hệ thống điều khiển an toàn như:

Hệ thống điều khiển tích hợp radar

Hệ thống phanh thông minh SBS

Công nghệ điều chỉnh gia tốc CGV, camera360...

Chiếc CX8 còn được trang bị thêm động cơ 2,5 lít. Xe có có khả năng phun xăng trực tiếp, công suất đạt đến 188 mã lực… Đặc biệt, xe có hệ thống dẫn cầu trước, hộp số 6 cấp tự động nên có thể di chuyển ở nhiều cung đường khác nhau. Đây là yếu tố khiến người dùng yêu thích mẫu xe Mazda CX8.

Hệ thống an toàn và khả năng vận hành cao cấp

Trên đây là Top 5 lý do bạn nên mua Mazda CX8 vào thời điểm này. Bạn có thể ghé mazdamiennam.com để tham khảo thêm về mẫu xe, màu xe và giá bán. Chi tiết về các dòng xe Mazda sẽ được nhân viên tư vấn hỗ trợ tận tình.

