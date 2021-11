Website đặt quà Tết uy tín dành cho doanh nghiệp

Mỗi năm tết đến xuân về, quà Tết là mục không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Mỗi món quà sẽ tượng trưng cho những thông điệp, lời chúc tốt đẹp về một năm mới may mắn, thịnh vượng. Năm 2022 sắp đến gần, hãy cùng nhau lựa chọn những món quà Tết ý nghĩa cho doanh nghiệp của bạn nhé.

Sau dịch, dịch vụ đặt quà tết có sự chuyển dịch rõ ràng

Như bạn đã biết, nền kinh tế của chúng ta đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 trong 2 năm qua. Chính những quy định về phong tỏa, giãn cách, hạn chế về đi lại đã dẫn đến sự phát triển của mô hình mua sắm trực tuyến. Người tiêu dùng chuyển từ mua trực tiếp sang mua trực tuyến. Nhiều báo cáo dự đoán rằng phương pháp này sẽ tiếp tục phổ biến và duy trì ngay cả trong bình thường mới.

Mua sắm trực tuyến giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian đi lại. Mọi người chỉ cần ngồi ở nhà và sử dụng điện thoại là có thể mua được những sản phẩm mình yêu thích. Ngoài ưu điểm “ngồi tại nhà nhận hàng”, mua sắm trực tuyến còn thu hút với nhiều sản phẩm khuyến mãi khủng, giảm giá, quà tặng giá trị… Từ đó tạo điều kiện cho người dùng tiết kiệm chi tiêu.

Vì lý do này, nhiều công ty, nhà bán lẻ, khu vực sản xuất kinh doanh ... phải thay đổi để phù hợp với nhu cầu tiêu dùng mới của thị trường. Ngoài việc giới thiệu và quảng bá sản phẩm trực tiếp tại quầy dịch vụ của các siêu thị bán lẻ, trung tâm mua sắm thì rất nhiều các doanh nghiệp cũng bán hàng trên website online để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Congtyquatet.com - Đón đầu xu hướng đặt quà tết online

Congtyquatet.com là website chính thức của Đầu Tư Thanh. Đây là một trong những đơn vị đi đầu trong việc kinh doanh quà tết online. Công ty cung cấp dịch vụ tặng quà với giá cả rất cạnh tranh và mẫu mã đa dạng. Tất cả các sản phẩm có thể được in theo yêu cầu của khách hàng, in chìm logo hoặc in tem hình ảnh tùy theo thiết kế.

Đến với nơi này, bạn sẽ được các nhân viên tư vấn về các mẫu mã một cách cụ thể để có lựa chọn phù hợp với nhu cầu và chi phí của mình. Các sản phẩm quà tặng đều là các sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Với kinh nghiệm nhiều năm về các mặt hàng quà tặng, Đầu Tư Thanh đã dần xây dựng được chỗ đứng mình trên thị trường. Ngày nay Đầu Tư Thanh là đối tác quan trọng của nhiều đơn vị, công ty lớn nhỏ. Vì vậy nếu bạn đang muốn đặt mua những món quà Tết chất lượng, sáng tạo cho doanh nghiệp của mình, hãy liên hệ ngay với Đầu Tư Thanh để được tư vấn nhanh nhất.

Top 5 giỏ quà tết 2022 tại Đầu Tư Thanh được yêu thích

Đầu Tư Thanh có nhiều giỏ quà Tết cho khách hàng lựa chọn với nhiều kiểu dáng, mức giá khác nhau phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Sau đây là những giỏ quà Tết giá rẻ được yêu thích top đầu tại Đầu Tư Thanh.

Quà Tết 2022 Tài Vượng

Giỏ quà Tết này có mức giá khoảng 250.000 đ. Giỏ quà bao gồm các sản phẩm như bánh quy, kẹo hộp, cafe, rượu vang. Các sản phẩm này có thể thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp. Những sản phẩm được sắp xếp chỉnh chu, ngay ngắn để thể hiện sự chỉnh chu, sang trọng của người tặng quà. Món quà này thường được dùng để tặng cho nhân viên, công nhận,...

Giỏ quà tặng Đạt Tài

Giỏ quà tặng đạt tài có mức giá hơn 1.500.000 vnđ. Đây là giỏ quà có giá khá cao nên thường dùng để tặng đối tác làm ăn hoặc lãnh đạo cấp trên. Giỏ quà lấy tông màu nâu thẫm làm chủ đạo để vừa mang đến sự sang trọng vừa mang ý cát tường, tài lộc, làm ăn suôn sẻ. Các sản phẩm bánh, kẹo, hạt, rượu, chè, cà phê,…

Giỏ quà thân tình

Giỏ quà thân tình có mức giá hơn 400.000. Đây là giỏ quà thuộc phân khúc bình dân nên khá phù hợp với nhiều người. Giỏ quà thân tình mang ý nghĩa tình yêu thương, quý mến nên có thể tăng cho cha mẹ, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Giỏ quà thân tình có tông màu chủ đạo là màu vàng với ngụ ý chúc mọi người một năm đầy thuận lợi, phát lộc phát tài, làm ăn thịnh vượng.

Giỏ quà Tài Lộc

Giỏ quà Tài Lộc có mức giá hơn 800.000 vnđ. Đây là giỏ quà thuộc phân khúc tầm trung nên phù hợp với nhiều trường hợp. Giỏ quà có màu chủ đạo khá tươi sáng mang ý nghĩa nhiều may mắn. Các sản phẩm bánh, kẹo, hạt, rượu, chè, cà phê,…

Giỏ quà Tết sang trọng

Giỏ quà Tết sang trọng có giá chỉ hơn 500.000 vnđ nhưng có đầy đủ các sản phẩm bánh, kẹo, rượu, cà phê,..Giỏ tre, mép giỏ quấn cói giúp tăng độ sang trọng của giỏ quả. Màu chủ đạo của gói quà là màu xanh dương khá bắt mắt.

Trên đây là giỏ quà tết được yêu thích nhất tại Đầu Tư Thanh . Bạn có thể lựa chọn để đặt quà tết cho doanh nghiệp. Nếu đang có nhu cầu đặt giỏ quà, bạn có thể liên hệ với Đầu tư Thanh qua hotline hoặc website để được tư vấn, hỗ trợ.

