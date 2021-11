Top 6 lý do bạn nên sở hữu Mazda 2 2021 ngay bây giờ

Bạn đang có nhu cầu mua Mazda 2 2021 nhưng còn băn khoăn về các đặc điểm cơ bản của dòng xe này. Đừng lo lắng, hãy tham khảo bài viết dưới đây để biết về Top 6 lý do bạn nên sở hữu Mazda 2 2021. Hãy khám phá ngay nhé.

Giá bán hợp lý kèm ưu đãi 100% phí trước bạ.

Mazda 2 mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan đang có giá bán ưu đãi chỉ từ 430 triệu đồng, ưu đãi 100% phí trước bạ dành cho khách hàng vào dịp cuối năm. Chắc chắn đây là chương trình tốt nhất từ trước đến nay dành cho mẫu sedan hạng B này đáng để bạn cân nhắc sở hữu.

Mẫu xe Phiên Bản Giá bán mới Khuyến mãi Mazda 2 sedan AT 479 42 Mazda 2 sedan Deluxe 509 46 Mazda 2 sedan Luxury 559 51 Mazda 2 sedan Premium 559 56 Mazda 2 hatchback Deluxe 519 48 Mazda 2 hatchback Luxury 574 52 Mazda 2 hatchback Premium 619 57



Ngoài ra khách hàng còn được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất dành cho tất cả các phiên bản Mazda 2, quà tặng phụ kiện chính hãng kèm theo.

2.Thiết kế xe sang trọng

Top 6 lý do bạn nên sở hữu Mazda 2 2021 phải kể đến thiết kế xe sang trọng. Dòng xe có nhiều điểm ấn tượng thu hút người dùng như:

Hình 1: Thiết kế xe Mazda 2 sang trọng

Đầu xe

Đầu xe Mazda 2 2021 ấn tượng với lưới tản nhiệt kích thước lớn. Các thanh nan sử dụng kiểu lưới hoạ tiết 3D kim loại cho cảm giác cao cấp. Cặp đèn trước thiết kế liền mạch với lưới tản nhiệt, tạo điểm nhấn đặc biệt cho tổng thể xe. Mazda 2 còn có hốc gió khoét sâu, cản trước hạ thấp kiểu mỏng dẹt nên có thể ôm trọn ngang đầu xe.

Dòng xe này có hệ thống chiếu sáng tiêu chuẩn, có tính năng tự động bật/tắt đối với bản Mazda 2 Luxury và Premium. Không những thế, tính năng chiếu sáng còn xe Mazda 2 còn có thể tự động điều chỉnh cường độ áp sáng, chiếu sáng phù hợp với vận tốc xe.

Thân xe

Thân xe Mazda 2 có những đường nét dập gân quyến rũ, uốn lượn đẹp mắt. Gương chiếu hậu có tích hợp tính năng chỉnh điện, gập điện cho tất cả phiên bản. Mazda 2 2021 được đánh giá là mẫu xe hơi hàng đầu phù hợp để sử dụng di chuyển trong những thành phố.

Điểm nhấn ấn tượng không thể bỏ qua khi nhắc đến thiết kế thân xe Mazda 2 là phần vành xe. Dòng xe này sử dụng bộ vành 5 chấu nên cực kỳ chắc chắn, dù kích thước chỉ 15 inch. Vành chấu dạng chữ V kết hợp cùng lớp sơn bóng cao cấp nên sẽ thu hút khách hàng hiệu quả.

Đuôi xe

Cụm đèn hậu có viền LED kéo dài nhấn sâu vào bên trong tạo cảm giác xuyên suốt. Bộ đèn hậu thiết kế hình mũi tên sắc nhọn. Cụm ống xả được đặt ở vị trí dưới cùng nên cân bằng được tổng thể xe.

3.Nội thất Mazda 2 sang trọng, hiện đại

Ghế ngồi

Hệ thống ghế ngồi được trang bị bọc da pha nỉ ở 2 phiên bản Luxury và Premium. Đối với các phiên bản còn lại sử dụng chất liệu bọc nỉ. Ghế Mazda 2 có nhiều màu sắc bao gồm màu xám xanh, màu đen đậm – nhạt và màu nâu đậm – nhạt. Ghế trước Mazda có các khối tựa lưng và hông đem đến cảm giác thoải mái khi điều khiển xe.

Khoang hành lý

Khoang hành lý Mazda 2 2021 phù hợp cho nhu cầu chứa đồ vừa phải với thể thích 440l. Hàng ghế sau có thể gập lại để tăng diện tích để đồ. Đảm bảo không gian thông thoáng để có thể sắp xếp thêm chỗ để đựng vali, đồ đạc khi di chuyển xa.

Hình 2: Nội thất Mazda 2 bố trí hợp lý, đảm bảo nhu cầu sử dụng

4.Tiện nghi hiện đại đầy đủ

Top 6 lý do bạn nên sở hữu Mazda 2 2021 chính là tiện nghi được bố trí đầy đủ. Trên xe có bố trí màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch tích hợp Mazda Connect. Dàn âm thanh 6 loa, đi kèm đầu đọc DVD.

Xe Mazda 2 còn có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Ngoài ra, xe còn có trang bị kính chỉnh điện 1 chạm cho cửa ghế lái. Đối với 2 phiên bản xe Luxury và Premium sử dụng điều hoà tự động. Các bản còn lại trang bị điều hòa tự chỉnh tay.

Hình 3: Mazda 2 2021 có nhiều tiện nghi hiện đại

5.Động cơ và khả năng vận hành êm ái

Mazda 2 được trang bị cấu hình động cơ xăng dung tích 1.5L. Công suất khi hoạt động là 109 mã lực, tốc độ mô men xoắn 141 Nm. Các phiên bản xe Mazda 2 đều sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Hệ dẫn động cầu trước có trang bị kèm động cơ nên cho phép xe có thể giữ thăng bằng khi di chuyển với tốc độ nhanh. Mazda 2 được đánh giá là dòng xe tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Khả năng bám đường tốt nên có thể di chuyển an toàn khi vào các đoạn cua ở tốc độ 50-60km/h.

6.Tính năng an toàn

Top 6 lý do bạn nên sở hữu Mazda 2 2021 không thể bỏ qua là tính năng an toàn khi vận hành. Tuy là dòng xe cỡ nhỏ nhưng Mazda 2 vẫn được trang bị nhiều tính năng an toàn cần thiết. Người lái xe được trải nghiệm các hệ thống an toàn hiện đại như: phân phối lực phanh điện tử, camera lùi, chống trượt, cảnh báo phanh khẩn cấp hay túi khí, cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh,…

Hình 4: Tính năng an toàn của xe Mazda 2 trang bị đầy đủ

Bên cạnh đó, các tính năng an toàn khác cũng được ttrang bị cẩn thận như khóa thông minh, chống sao chép chìa khóa, báo chống mất cắp, định vị xe…

Trên đây là những thông tin quan trọng để bạn có thể đánh giá dòng xe Mazda 2. Hy vọng qua top 6 lý do bạn nên sở hữu Mazda 2 2021 này, quyết định mua xe của mọi người sẽ nhanh chóng hơn. Nếu cần được tư vấn và hỗ trợ mua xe Mazda, khách hàng có thể ghé mazdamiennam.com. Showroom phân phối đa dạng đời xe, dòng xe, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

