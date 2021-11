Top 10 resort Vũng Tàu giá rẻ, đẹp và sát biển đáng nghỉ dưỡng nhất

Bạn đang tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng sang chảnh với chi phí hợp lý cho chuyến du lịch Vũng Tàu sắp tới? Top 10 resort Vũng Tàu giá rẻ, đẹp và sát biển dưới đây chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích!

Lan Rung Resort Vũng Tàu

SĐT: 094 333 3333

Lan Rung Resort là một trong những resort Vũng Tàu giá rẻ và được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và công phu. Lấy ý tưởng từ hòn đảo Santorini của Hy Lạp, Lan Rung Resort tựa như một ốc đảo riêng biệt với 2 tông màu xanh dương - trắng chủ đạo. Khu nghỉ dưỡng bao gồm hệ thống các phòng khách sạn sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Thích hợp cho những kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh bên bãi biển.

Marina Bay Vung Tau Resort & Spa

SĐT: 025 7777 7777

Marina Bay Vung Tau Resort là quần thể nghỉ dưỡng bao gồm hệ thống biệt thự cao cấp cùng hàng loạt những dịch vụ tiện ích. Quần thể được quy hoạch gọn gàng với toàn bộ resort đều có view hướng biển. Resort có khuôn viên rộng rãi và thoáng mãi. Biệt thự được trang bị đầy đủ tiện nghi để du khách an tâm nghỉ dưỡng.

Mercure Resort Vũng Tàu

SĐT: 098 247 9999

Khu resort tiếp theo mà kenhhomestay.com muốn giới thiệu đến bạn đó chính là Mercure Resort Vũng Tàu. Khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển, tối giản nhưng vẫn tạo cảm giác vô cùng sang trọng. Toàn bộ resort có vị trí sát biển và view trực diện ra biển, giúp du khách có những khoảnh khắc thư giãn và nghỉ ngơi thoải mái nhất.

Oceanami Resort Vũng Tàu

SĐT: 094 333 3333

Oceanami Resort Vũng Tàu là quần thể những biệt thự nghỉ dưỡng nằm sát biển Long Hải. Không chỉ mang đến cho du khách những cảm giác riêng tư, tự do trong suốt kỳ nghỉ dưỡng mà nơi đây còn khiến cho du khách luôn thấy thư giãn với những không khí biển thoáng đãng bao quanh. Các biệt thự đều được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại. Hứa hẹn sẽ giúp bạn có những trải nghiệm nghỉ dưỡng thú vị.

The Wind Boutique Resort - Spa Inclusive

SĐT: 025 7777 7777

The Wind Boutique Resort là khu resort Vũng Tàu 4 sao. Khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng và hiện đại. The Wind Boutique bao gồm các phòng nghỉ đã được trang bị đầy đủ các tiện nghi với đa dạng hạng phòng cho du khách thoải mái lựa chọn. Với vị trí gần trung tâm thành phố, The Wind Boutique là điểm lưu trú thích hợp để bạn có thể nghỉ dưỡng kết hợp khám phá Vũng Tàu.

Hai Duong Intourco Resort

SĐT: 098 247 9999

Hai Duong Intourco Resort là khu resort xịn sò nằm ven biển mà bạn có thể lựa chọn khi du lịch Vũng Tàu cùng gia đình hay nhóm bạn thân. Đây cũng là resort Vũng Tàu giá rẻ với phong cách thiết kế mang âm hưởng của nét kiến trúc Việt Nam. Các căn biệt thự nổi bật với mái ngói đỏ au, nổi bật bên cạnh sân vườn thoáng đãng. Hai Duong Intourco gợi nhớ cho du khách về một vùng ngoại ô yên bình. Hãy thử trải nghiệm nhé!

Léman Cap Resort & Spa

SĐT: 094 333 3333

Léman Cap Resort & Spa là hệ thống khách sạn có thiết kế thanh lịch và trang nhã. Có vị trí ngay sát bờ biển, khu nghỉ dưỡng bao gồm những căn phòng nghỉ có view hướng biển bao la. Các phòng đều có ban công riêng để bạn tha hồ ngắm cảnh hay tắm nắng mà không cần đi đâu quá xa. Bên cạnh đó, resort cũng tích hợp thêm nhiều tiện ích như bể bơi, nhà hàng ẩm thực, spa,... để bạn có một kỳ nghỉ trọn vẹn tại đây.

Hảo Aria Resort - Blue Sapphire resort Vũng Tàu

SĐT: 025 7777 7777

Hảo Aria Resort hay còn được biết đến với tên gọi Blue Sapphire Resort vẫn luôn nổi tiếng với hệ thống biệt thự sang trọng với vị trí vô cùng đắc địa. Chỉ mất vài bước chân để ra đến bãi biển, resort này vẫn luôn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để nghỉ dưỡng. Hảo Aria Resort còn sở hữu những tiện nghi hiện đại và nhiều dịch vụ tiện ích chung vô cùng hấp dẫn, thích hợp cho cả gia đình.

Lotus Vung Tau Resort & Spa

SĐT: 098 247 9999

Lotus Vung Tau Resort & Spa bao gồm những căn biệt thự được thiết kế với phong cách nhà ở Việt Nam truyền thống kết hợp với kiến trúc hiện đại. Khu resort mang đến cho du khách một không gian nghỉ dưỡng với cảm giác quen thuộc. Tại đây có nhiều hạng biệt thự khác nhau, phù hợp cho những gia đình đi du lịch Vũng Tàu và muốn thuê nguyên căn.

Anoasis Resort Long Hai Vũng Tàu

SĐT: 094 333 3333

Cuối cùng là Anoasis Resort Long Hải. Đây là khu resort nằm sát biển Long Hải và có phong cách thiết kế độc đáo với 2 tông màu xanh dương - trắng chủ đạo. Đây là nét kiến trúc có ảnh hưởng từ hòn đảo Santorini nổi tiếng của Hy Lạp. Toàn bộ không gian đều được thiết kế đồng nhất và khiến du khách cảm thấy dễ chịu. Khu nghỉ dưỡng cũng được trang bị nhiều dịch vụ tiện ích và bạn sẽ luôn được phục vụ tận tình trong suốt kỳ nghỉ dưỡng.

Trên đây là những review ngắn gọn về top 10 resort Vũng Tàu giá rẻ, đẹp và sát biển. Kenhhomestay.com mong rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn lựa chọn được điểm lưu trú lý tưởng nhất!